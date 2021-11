Aumenta el número de médicos jóvenes que piden ayuda por estrés y ansiedad en Cádiz

En el último año y medio, debido a la pandemia, se ha producido un aumento de consultas por estrés, ansiedad y angustia de médicos de la provincia al equipo de terapeutas del Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo (PAIME) del Colegio de Médicos de Cádiz. Y se ha producido un incremento de consultas principalmente entre los médicos más jóvenes. Los facultativos que más han solicitado apoyo psicológico son los médicos de familia, los psiquiatras y los anestesistas, según anunció este jueves el secretario general del Colegio de Médicos de Cádiz, Gaspar Garrote, en la presentación a los medios de comunicación del IX Congreso PAIME, que se está desarrollando estos días en la sede colegial gaditana. Precisamente, Gaspar Garrote es el coordinador del PAIME en esta provincia.

En el acto, participaron también el presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, Juan Antonio Repetto; el presidente de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, y la vicepresidenta de la mencionada Fundación y coordinadora nacional PAIME, Manuela García.

El PAIME es un programa puesto en marcha por los colegios de médicos de España que es pionero en Europa y tiene como principal objetivo atender, curar y rehabilitar a los facultativos que tienen problemas de salud mental o trastornos adictivos, y, como consecuencia, evitar errores de mala praxis en su profesión, según explicó Tomás Cobo.

Manuela García aportó datos nacionales del PAIME, mientras que Gaspar Garrote se centró en el caso de Cádiz, destacando que hasta ahora, se ha conseguido que más del 90% de los profesionales que han acudido a este programa retornen a sus puestos de trabajo.

Detalló que en el año 2020, había en Cádiz 25 médicos en el PAIME y 13 de ellos se incorporaron ese mismo año. En 2021 se han sumado otros cuatro. Para Gaspar Garrote, se trata de una cifra muy baja y que no es real, teniendo en cuenta que en esta provincia hay más de 4.000 colegiados. "Estamos seguros que hay más compañeros que durante el ejercicio profesional en la pandemia han sufrido estrés, ansiedad, insomnio, preocupación por sus familiares; en definitiva, una gran carga emocional. Pero aguantamos, y eso no debe ser así. Si se necesita atención médica porque sufrimos estrés y ansiedad, los compañeros deben saber que el Colegio quiere ayudarles y estamos para darles soporte emocional con personal especializado, y no solo para patologías graves”, manifestó.

El coordinador del PAIME en Cádiz resaltó que la edad de los médicos que acuden al programa ha disminuido: "Hay un sufrimiento adicional de los médicos jóvenes quizás por la falta de experiencia profesional en la relación con los pacientes". Apuntó que la edad media está en torno a 45 años. Asimismo, dijo que por sexos no hay diferencia significativa y principalmente los que acuden son solteros. El 50% de los 25 casos de Cádiz han acudido por trastorno mental, ansiedad, trastorno adaptativo y estrés, y un 19% por alcoholismo.

La mayoría de ellos ha acudido al PAIME por iniciativa propia, aunque también hay otros que lo han hecho a través de un compañero, un superior o uno de los psiquiatras del programa.

Los especialistas que más han pedido ayuda han sido los médicos de familia (también son los más numerosos, según apuntó Gaspar Garrote), seguidos de psiquiatras y anestesistas.

Durante la pandemia, el Colegio de Médicos de Cádiz facilitó a través de sus redes sociales el correo electrónico de los terapeutas que atienden el PAIME para que los facultativos pudieran ponerse en contacto directamente con ellos con el objetivo que les llamaran por teléfono o para solicitar una consulta presencial. 11 profesionales gaditanos utilizaron este medio, pero ninguno se sumó al PAIME, ya que la mayoría lo hicieron porque se habían contagiado de covid y estaban angustiados porque no querían contagiar a sus familiares y no sabían qué hacer.

Gaspar Garrote incidió en que los profesionales que han recurrido al PAIME en la provincia de Cádiz no llegan a cinco por cada mil médicos colegiados. "Esa cifra debe incrementarse. Los compañeros deben saber que este programa no está dirigido sólo a patologías mentales graves o adicciones severas. Pretendemos atender a todo el que sufra cualquier tipo de patología de la esfera psicosocial en la que se les pueda ayudar".

Explicó que los facultativos cuentan con una línea de teléfono exclusiva para este programa que garantiza la confidencialidad, cuyo número pueden encontrar en la web del Colegio de Médicos de Cádiz. Una vez que solicitan ayuda al programa, se les hace una entrevista para confirmar que tienen una patología que puede necesitar un abordaje terapéutico especializado. En caso afirmativo, pueden acudir a uno de los tres puntos asistenciales terapéuticos que el PAIME tiene en la provincia de Cádiz, ubicados en la capital gaditana, Jerez y La Línea.

Encuentro Latinoamericano y 'Declaración de Cádiz'

El IX Congreso Nacional PAIME se está celebrando estos días en Cádiz junto al III Encuentro Latinoamericano del PAIME. Bajo el lema Cuidando de ti, cuidando de todos, reúne a una treintena de expertos nacionales e internacionales en el ámbito de la psiquiatría, psicología, organizaciones colegiales y políticas sanitarias para abordar los principales retos en salud mental de la profesión médica. En este encuentro se analiza, entre otros temas, el impacto de la COVID-19 sobre la salud mental y hábitos en el colectivo médico.

En la jornada del miércoles, los representantes de la profesión médica latino-iberoamericana, reunidos en el III Encuentro Latino-iberoamericano del PAIME, suscribieron la Declaración de Cádiz, en la que instan a los gobiernos la necesidad de apoyar, garantizar y facilitar iniciativas como el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) para proteger la salud de los profesionales sanitarios, que con motivo de la pandemia de COVID-19 han visto agravada su situación.