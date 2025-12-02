Este martes se enciende el alumbrado de Navidad del colegio de San Felipe Neri

Nueva cita navideña en Cádiz este martes. Tras el encendido del alumbrado de la ciudad el pasado viernes, al que previamente ya se habían sumado otros edificios particulares como el centro comercial Bahía de Cádiz o el colegio de las Esclavas, este martes tiene previsto celebrar su particular iluminación navideña otro colegio de la ciudad, San Felipe Neri.

A las 18.00 horas se celebrará esta fiesta del alumbrado navideño del colegio marianista, que ha querido esperar al inicio del Adviento para dar luz a su fachada principal.

Para celebrar este encendido, anuncia el colegio una chocolatada en el patio del centro educativo, a la que seguirá (a las 18.45 horas) un recital de villancicos cargo de los coros infantil y de adultos de la Escuela de Música, que tendrá como momento central el encendido de las luces a las 19:00 horas.

En esta edición participará la Estrella de Oriente de Cádiz 2026, la matrona Mimi Melero. La celebración incluirá una acción solidaria en apoyo a la iniciativa Calor en la Noche, destinada a colaborar con los desayunos para personas en situación de vulnerabilidad. Por eso, el colegio invita a los asistentes a contribuir con paquetes de galletas, que se entregarán a esa iniciativa.