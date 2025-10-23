Cádiz designa a sus Reyes Magos de 2026

Cádiz conoce ya los nobres de las personas que se encargarán de llevar la ilusión a niños y mayores la noche del 5 de enero y la mañana del 6. En la tarde de este jueves, durante la asamblea celebrada por la Asociación de Reyes Magos, se ha dado a conocer el listado de los elegidos para encarnar a Melchor, Gaspar, Baltasar, el Cartero Real y la Estrella de Oriente, después de las votaciones celebradas el martes y del visto bueno del alcalde de la ciudad, Bruno García, al escrutinio en el que pudieron participar los socios del colectivo que preside Manuel Navarro.

Así, representará al Rey Melchor el periodista Ignacio Moreno Bustamante. Andrés Delfín, comercial, hará el papel de Gaspar y el trío de magos de Oriente lo completará el, precisamente, mago Juan Romero Rubiales como Rey Baltasar.

El Cartero Real, encargado de recoger las cartas a los Reyes Magos de los niños y niñas de la ciudad, será encarnado por el empresario Álvaro Sánchez, mientras que el honor de ser la Estrella de Oriente ha recaído en Mimi Melero, matrona del Hospital Puerta del Mar.