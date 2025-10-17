Todos los candidatos y candidatas a Reyes Magos, Cartero Real y Estrella de Oriente de Cádiz

Una vez acabado el plazo de presentación de candidaturas, la Asociación de Reyes Magos de Cádiz ha dado a conocer los nombres de los y las aspirantes a encarnar la próxima Navidad a Melchor, Gaspar, Baltasar, el Cartero Real y la Estrella de Oriente. Las votaciones tendrán lugar el próximo martes, 21 de octubre, en la sede de la Fundación Cajasol. El día 23 se entregará el acta notarial al alcalde Bruno García para que a su vez remita el escrito con los elegidos para formar el cortejo real. El escrito se abrirá y se leerá en asamblea extraordinaria, ese mismo día, en la Fundación Cajasol.

Las candidaturas son las siguientes:

Rey Mago 2026

Aníbal Bermúdez García

Joaquín Campo Vallejo

Gonzalo Carrillo Vázquez

José Luis Casanova Moreno

Antonio Cordón Domínguez

Andrés Delfín Martínez

Paco Domínguez Ortega

Luis Escarti Rodríguez

Alejandro Fernández Iglesias

Cristino Franco Santos

Luis Enrique González Rey

Jesús Maeso de la Torre

Alejandro Millán Morales

Ignacio Moreno Bustamante

Juan José Moreno Pedrejón

Gerardo Navarro Galvín

Rafael Navarro Millán

José María Riol Moreno

Joaquín Rodríguez Bocanegra

Manuel Rodríguez Cabrera

Juan Romero Rubiales

Juan Antonio Rosa García

Esteban Sanlés Sande

Cristóbal Vaca Ramos

Antonio Villa Ragel

Cartero Real 2026

Jesús Bienvenido Saucedo

José Manuel Cosío Rodríguez

Sergio García Pereira

Jesús Macías Graván

Eugenio Marín Ramírez

Marisa Real Prado

Cándido Romero Domímguez

Álvaro Sánchez Huertas

Estrella de Oriente 2026

Lola Allely Medina

Carmen Valle Anasagasti Crespo

Marta Baltar Gastardi

Teresa Bastardín Candón

Paula Benítez Morera

Cristina Blanco Ortiz

Josefa Butrón Bea

María del Carmen Calvo Fernández

Marta Cerpa Medina

Paula del Carmen Franco Fernández

María del Pilar García Gutiérrez

Cristina Huguet Carrasco

Mimi Melero Ordóñez

Cristina Mesa Lamadrid

Carmen Olmedo Velázquez

Milián Oneto Rivero

Carolina María Pozo Gago

Silvia Pozo Guerrero

Gema María Ríos Leal

Rosa María Suárez Ruiz

Olga Tey Linares

Menchu Vallejo Almagro

Patricia Verde Aragón

Carmen Vidal Fernández

Julia Zoccola Gómez