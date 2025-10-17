Todos los candidatos y candidatas a Reyes Magos, Cartero Real y Estrella de Oriente de Cádiz
Las votaciones tendrán lugar el día 21 y el 23 se conocerán los nombres de los integrantes del cortejo real
La cabalgata de Reyes Magos de Cádiz estará dedicada a la ciudad con personajes infantiles
Una vez acabado el plazo de presentación de candidaturas, la Asociación de Reyes Magos de Cádiz ha dado a conocer los nombres de los y las aspirantes a encarnar la próxima Navidad a Melchor, Gaspar, Baltasar, el Cartero Real y la Estrella de Oriente. Las votaciones tendrán lugar el próximo martes, 21 de octubre, en la sede de la Fundación Cajasol. El día 23 se entregará el acta notarial al alcalde Bruno García para que a su vez remita el escrito con los elegidos para formar el cortejo real. El escrito se abrirá y se leerá en asamblea extraordinaria, ese mismo día, en la Fundación Cajasol.
Las candidaturas son las siguientes:
Rey Mago 2026
Aníbal Bermúdez García
Joaquín Campo Vallejo
Gonzalo Carrillo Vázquez
José Luis Casanova Moreno
Antonio Cordón Domínguez
Andrés Delfín Martínez
Paco Domínguez Ortega
Luis Escarti Rodríguez
Alejandro Fernández Iglesias
Cristino Franco Santos
Luis Enrique González Rey
Jesús Maeso de la Torre
Alejandro Millán Morales
Ignacio Moreno Bustamante
Juan José Moreno Pedrejón
Gerardo Navarro Galvín
Rafael Navarro Millán
José María Riol Moreno
Joaquín Rodríguez Bocanegra
Manuel Rodríguez Cabrera
Juan Romero Rubiales
Juan Antonio Rosa García
Esteban Sanlés Sande
Cristóbal Vaca Ramos
Antonio Villa Ragel
Cartero Real 2026
Jesús Bienvenido Saucedo
José Manuel Cosío Rodríguez
Sergio García Pereira
Jesús Macías Graván
Eugenio Marín Ramírez
Marisa Real Prado
Cándido Romero Domímguez
Álvaro Sánchez Huertas
Estrella de Oriente 2026
Lola Allely Medina
Carmen Valle Anasagasti Crespo
Marta Baltar Gastardi
Teresa Bastardín Candón
Paula Benítez Morera
Cristina Blanco Ortiz
Josefa Butrón Bea
María del Carmen Calvo Fernández
Marta Cerpa Medina
Paula del Carmen Franco Fernández
María del Pilar García Gutiérrez
Cristina Huguet Carrasco
Mimi Melero Ordóñez
Cristina Mesa Lamadrid
Carmen Olmedo Velázquez
Milián Oneto Rivero
Carolina María Pozo Gago
Silvia Pozo Guerrero
Gema María Ríos Leal
Rosa María Suárez Ruiz
Olga Tey Linares
Menchu Vallejo Almagro
Patricia Verde Aragón
Carmen Vidal Fernández
Julia Zoccola Gómez
