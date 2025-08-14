Mariana Wyler: “Viví un infierno, pero salí victoriosa”

“Soy Mariana. Escritora, mamá de dos hijas y mujer en reconstrucción. Durante años busqué afuera lo que me faltaba adentro. Quise ser todo lo que se esperaba de mí, hasta que un quiebre me obligó a frenar y mirarme de verdad. De ese proceso nació Donde el alma sonría, una novela escrita con el corazón, que habla del dolor, la sanación y la fuerza de volver a empezar. Escribo para soltar, para entender y para acompañar a quienes también están buscando su propio camino”. Así se presenta Mariana Wyler, una valiente mujer argentina que no dudó en cruzar el océano para presentar en Cádiz su primera obra tras una durísima experiencia y al hilo de un curso de escritura creativa que siguió online desde su país natal. Lo hizo apadrinada nada menos que por el novelista gaditano-ubetense Jesús Maeso de la Torre en el espacio cultural municipal Ancha, 16, el antiguo rectorado de la UCA, en un acto repleto de público al que asistieron los concejales José Manuel Verdulla y Nuria Álvarez.

Maeso ‘bendijo’ durante su presentación esta ópera prima en la que la autora “desnuda su alma”, a través de su protagonista, Sofía, un alter ego de Mariana, que, como ella, “lo tuvo todo. Que amó con intensidad, que se entregó sin reservas y que también se perdió en ese amor. Sofía, como Mariana, buscó durante años afuera lo que solo podía encontrar en sí misma”. Pero un tumor cerebral y sesenta días de hospitalización la obligaron a detenerse y enfrentarse a su verdad más cruda: “Había vivido demasiado tiempo esperando que algo o alguien la rescatara”.

Ejemplares de 'Donde el alma sonría', de Mariana Wyler. / Germán Mesa

Para el Premio de la Crítica con La cúpula del mundo, la novela de Mariana Wyler cumple con el efecto Flaubert: “el secreto del éxito es consecuencia del equilibrio entre el pedestal y la estatua, entre la trama, los diálogos, el lenguaje estéticamente hermoso, la forma de hablar, la forma sintáctica y la estatua, que es el personaje principal”.

“En América nos dicen que los escritores europeos que siempre escribimos de lo mismo, que vienen a ser los 27 argumentos que inventaron los griegos. Mariana, no sé si ha dado cuenta, ha vuelto a escribir al modo griego, ha vuelto a escribir Jasón y los argonautas”, dijo el autor de El jardín de las Vestales. “Porque Sofía hace un viaje espiritual en el espacio y en el tiempo, en el amor y en la enfermedad”, afirmó Maeso, que Mariana traza a partir del suyo propio. “Describir los sentimientos es dificilísimo, y más cuando son los sentimientos propios”, dijo su presentador.

“A Mariana le ha salido una novela perfecta, equilibrada, como defendía Flaubert, con un lenguaje natural, que además se lee de corrido, que me atrajo y me atrapó”, afirmó Maeso. “Una novela que es magnífica, sublime y extraordinaria en su primera parte, sobre el amor, y que acongoja en la segunda parte. Es una novela que emociona, entretiene y estremece”, añadió.

"Mi novela se inició siendo una catarsis"

“Donde el alma sonría es una novela que desnuda el alma, que se inició siendo una catarsis, ordenando mis pensamientos y sentimientos en un momento muy particular de mi vida”, contó Mariana Wyler. “Yo estaba en una relación en la que yo no me encontraba, de mucho amor, de mucho compromiso por ambas partes, pero necesitaba encontrarme a mí misma y que alguien me viniera a rescatar”, relató la autora.

“Me diagnosticaron un tumor cerebral, no sabía cuánto tiempo iba a poder disfrutar de mis hijas y eso me llevó a replantearme toda mi vida. Viví un infierno, pero salí victoriosa”, afirmó con decisión la escritora.

“Cuando terminó aquello supe que tenía una misión, sentía que tenía una historia que contar, de superación, de entender la vida de otra manera, de buscarle sentido y entonces empecé a escribir. Me apareció entonces por Instagram un curso de escritura y me dije que podía hacer una linda novela”, añadió. “Mi historia personal es una historia de vulnerabilidad, de dolor, pero también de confianza, de fortaleza, de superación y de salir adelante”, agregó Mariana.

Donde el alma sonría se puede adquirir a través de la página web de la escritora: www.marianawyler.com.