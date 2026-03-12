María Márquez a Juanma Moreno: "No se vaya de este Parlamento sin darle la cara a los vecinos de Puntales de Cádiz"

"El grito desesperado de 62 familias del barrio de Puntales" se ha escuchado este 12 de marzo en el Parlamento de Andalucía a través de la intervención de la parlamentaria socialista María Márquez que ha instado al presidente Juanma Moreno Bonilla a actuar sobre la complicada situación habitacional de estos vecinos que viven en casas apuntaladas y que han estado presentes este jueves a la sesión de control al Gobierno andaluz.

"No se vaya de este Parlamento sin darle la cara a estas familias. Tiene que atenderles", ha clamado al dirigente de nuestra comunidad autónoma la representante socialista que hace una semana estuvo en la capital gaditana para conocer de primera mano la realidad que viven desde "hace muchos años" los propietarios del grupo de viviendas de Explanada 1 y 3 y Dársena 1 vendidas en su momento por la empresa municipal del Ayuntamiento de Cádiz Procasa.

"Son gente sencilla que lleva toda su vida trabajando como hormiguitas para pagar sus hipotecas y que ahora tienen la desgracia de vivir en casas que son una ruina por culpa de las trampas del PP en el Ayuntamiento de Cádiz y por su culpa, señor presidente, por ignorarlos", ha expuesto la parlamentaria que ha animado también a Moreno Bonilla, "que tanto le gusta hacerse una foto", a desplazarse a Cádiz y entrar en estos hogares donde se vive en unas condiciones absolutamente infrahumanas".

"Hay niños durmiendo en sus habitacioens con las casas apuntaladas, se están cayendo los techos, hay saneamientos rotos que provocan que haya ratas y cucarachas en las casas donde viven niños y personas mayores...", ha enumerado la socialista que recuerda que estos vecinos llevan "años pidiendo un Plan de Rehabilitación para sus casas" a imagen y semejanza del que ya se hizo en el casco histórico de Cádiz en tiempos del gobierno socialista "con una inversión de 400 milones de euros que benefició a 12.000 familias". "Usted no lo hace porque no quiere, no se ponga de perfil en esta foto porque no le guste. Esta es la Andalucía real, la que no vive en un campo de golf de lujo, como usted".

Además, María Márquez ha erigido el caso de Puntales como paradigma del drama de muchos andaluces "que sufren la privatización de los servicios públicos por culpa de sus políticas", le ha encarado. "Lo que nos indigna a los andaluces es que recibiendo Andalucía más dinero que nunca del Gobierno, los servicios públicos funcionen peor que nunca. La gente sencilla, como los vecinos de Puntales, no puede acceder a una vivienda porque usted ha hecho una Ley de Vivienda para especuladores y no para andaluces", ha espetado.

Por su parte, el presidente de la Junta ha asegurado que la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, recibirá a los vecinos de Puntales al término de la sesión parlamentaria.