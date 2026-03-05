El PSOE pedirá a la Junta un Plan de Rehabilitación para extramuros en Cádiz

"Hemos venido a acompañarlos y a defender con uñas y dientes la situación que están viviendo. Es una vergüenza que la gente viva dentro de sus casas apuntaladas, casas donde hay personas mayores, donde hay niños y niñas. Es imposible vivir en las condiciones en las que viven en sus casas", ha manifestado a los periodistas esta mañana de jueves 5 de marzo la diputada autonómica socialista María Márquez en el barrio de Puntales de la capital gaditana.

Absolutamente indignada por la situación que están viviendo decenas de vecinos en el grupo de viviendas de Explanada 1 y 3 y Dársena 1 vendidas en su momento por la empresa municipal Procasa, la parlamentaria andaluza anunció que el PSOE presentará en la Cámara Autonómica una Proposición No de Ley (PNL) por la que se instará al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:

-Diseñar e implantar un Plan Integral de Rehabilitación de Vivienda en la zona de extramuros de la ciudad de Cádiz, con carácter plurianual y sostenido en el tiempo.

-Dotar dicho plan de una consignación presupuestaria específica y estable, que garantice su ejecución efectiva.

-Priorizar las actuaciones en edificios que presenten patologías estructurales graves, deficiencias de accesibilidad y situaciones de vulnerabilidad social.

-Establecer mecanismos de colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz y con las comunidades de propietarios afectadas, facilitando líneas de ayudas directas y financiación blanda.

"Entre los años 1999 y 2008 se movilizó una inversión cercana a los 420 millones de euros, que hizo posible la rehabilitación de aproximadamente 12.000 viviendas. Este esfuerzo no solo garantizó el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna, sino que consolidó un modelo de intervención pública integral que combinó financiación sostenida, planificación técnica y compromiso institucional", se expone en esa PNL.

"Más de dos décadas después, la realidad urbana de Cádiz presenta un nuevo desafío. Mientras el casco histórico logró consolidar su recuperación, el parque residencial de la zona de extramuros —principalmente edificado durante el desarrollismo de las décadas de 1950, 1960 y 1970— comienza a mostrar signos evidentes de deterioro estructural, obsolescencia energética y carencias de accesibilidad", se añade.

"En barrios como Puntales y otras zonas de extramuros, se han producido situaciones de especial gravedad, con apuntalamientos preventivos y desalojos de vecinos debido al estado de conservación de determinados inmuebles. Estos episodios no pueden entenderse como hechos aislados, sino como manifestaciones de un problema estructural que afecta a numerosas comunidades de propietarios, muchas de ellas con escasa capacidad económica para afrontar rehabilitaciones integrales", se argumenta.

La vicesecretaria general de los socialistas andaluces estuvo acompañada por el portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, y el secretario general del partido en la provincia, Juan Cornejo.

"Moreno Bonilla debe hacerse la foto aquí, no entregando viviendas que no paga la Junta"

"Esta es la utilidad de la política: poner en el escaparate social el sufrimiento de tanta gente, que tiene que tener una solución y que tiene que arreglarse el problema por parte de quien nos gobierna. De manera inmediata se tiene que aprobar un Plan de Rehabilitación para extramuros, para barriadas como esta, para vecinas y vecinos como los que viven aquí", ha añadido.

"Vamos a llevar al Parlamento de Andalucía esto que tantas veces ha llevado Óscar Torres al Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, para pintarle la cara a Moreno Bonilla. Y decirle que la política no son fotos cuando se entregan unas viviendas, con fondos europeos y del Gobierno de España, que la Junta no paga ni los llaveros de los pisos que entregan, pero para hacerse la foto sí que es el primero Moreno Bonilla", ha dicho María Márquez. "No hay que ponerse en esa foto; tiene que venir aquí, porque la foto que tiene que hacerse es aquí, en este barrio, con estos vecinos y vecinas, que llevan años sufriendo una situación absolutamente dramática, de muchísimo sufrimiento", añadió.

"No es un problema de recursos"

"Esto no es algo surrealista que proponemos porque estemos en la oposición. No. Ya ha habido una inversión histórica en la provincia de Cádiz de más de 400 millones de euros que beneficiaron a 12.000 viviendas en la ciudad de Cádiz. Esto ha pasado y se ha hecho. Y se hizo con un Gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Y queremos que se haga lo mismo. No es un problema de recursos porque la Junta tiene más dinero que nunca: 51.000 millones de euros es su presupuesto", ha recordado. "Con ese presupuesto ¿No se acuerda nadie de la gente que vive en este barrio, que cuando abren la puerta de su casa se les cae el mundo encima?", ha añadido. "Nosotros sí nos acordamos y por eso estamos aquí, con Óscar Torres, que lo defiende todos los días", agregó.

"En Puntales venimos a visibilizar un problema que venimos denunciando el Partido Socialista en la ciudad de Cádiz desde hace muchísimo tiempo y que se ha acrecentado en los últimos meses: Hay muchas familias que se están viendo obligadas a abandonar sus casas, casas apuntaladas que en su día vendió el equipo de Gobierno del PP sin estar en las condiciones adecuadas para ser vendidas", explicó antes Óscar Torres.

"Las compraron para dejarles algo a sus hijos y se están encontrando en situaciones dantescas y todo ello ante la inacción total de Bruno García, de su equipo de Gobierno y del Partido Popular", dijo Óscar Torres, quien recordó que su grupo ha presentado en varias ocasiones en este mandato un Plan de Rehabilitación de Viviendas de extramuros, "como el que se puso en marcha hace veinte años en el casco antiguo, y en todos los casos Bruno García ha votado en contra, anteponiendo los intereses de su partido; las órdenes de su jefe, Moreno Bonilla y la Junta de Andalucía, por encima del Ayuntamiento de Cádiz y de los intereses de los gaditanos y gaditanas".

