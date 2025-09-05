María Jesús Montero inaugura la próxima semana Incubazul, el referente de la economía azul de Cádiz

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidirá el próximo viernes, 12 de septiembre, la inauguración del complejo de la Zona Base Incubazul, que se levanta en el polígono exterior de la Zona Franca.

Este equipamiento, que aporta un diseño arquitectónico novedoso en la ciudad al utilizar antiguos contenedores de mercancías como sede de las dependencias del edificio, funcionará como el centro de referente de la economía azul en Cádiz. Esta es una de las grandes apuestas del Consorcio de la Zona Franca. Por lo pronto, unas 130 empresas se han ido presentando a los programas de aceleración, de las que han sido seleccionadas un centenar. De todo lo que hasta ahora se ha puesto en marcha, el 81% de las nuevas firmas ya logran superávit, el 41% ya facturan con normalidad y un 28% alcanzan un alto valor tecnológico.

El propio edificio de la Zona Base incluye en su última planta tres pequeños apartamentos, “módulos habitacionales” se les denomina, para atender a emprendedores que vengan de otras localidades y necesiten un alojo provisional. En estos terrenos se levantará también un hotel, que sin duda también jugará un papel importante para atender a usuarios de este complejo dedicado a la economía azul.

Además de la Zona Base ya terminada, pronto se iniciarán los trabajos del edificio Blue Core (tendrá una ampliación también en el recinto interior), que se convertirá en un vivero de empresas 4.0 y se levantará en una parcela vecina a la Zona Base. Entre ambas operaciones la inversión supera los 16 millones de euros.