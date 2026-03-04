Manifestaciones por el 8M en Cádiz: horarios y lugares de las convocatorias

Desde que en el año 2018, la jornada del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, se consolidara como el día de las reivindicaciones feministas por excelencia, las concentraciones y manifestaciones se han multiplicado y diversificado en nuestro país, incluso, dando lugar a diferentes convocatorias en una misma ciudad, reflejo de las diferentes visiones de un movimiento siempre en constante revisión y autocrítica.

Cádiz, desde luego, no es una excepción y cuenta desde hace varios años con citas bien diferenciadas para el 8M propuestas por distintos colectivos que ya han difundido los horarios y lugares de sus distintas convocatorias.

Así, desde el Consejo Municipal de la Mujer, órgano de la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, se explica que estarán en la plaza del Palillero a las 12.00 horas para leer su manifiesto y realizar una concentración.

Misma hora y mismo lugar apoyan desde el colectivo Feministas de Raíz que bajo el lema, No nos callarán, contra su machismo, feminismo radical, aseveran que en el 8M no hay "nada que celebrar y todo por reclamar".

Por su parte, la Comisión 8M Cádiz cita a la ciudadanía también a las 12.00 horas pero en la plaza Asdrúbal para emprender una manifestación que culminará en la plaza de San Juan de Dios bajo el lema Frente al fascismo, feminismos. "El 8 de marzo volvemos a ocupar las calles de Cádiz. Porque nuestros derechos no se negocian. Porque la igualdad no es una moda. Porque el feminismo es democracia", explican sobre su convocatoria esta comisión formada por diferentes colectivos -Amazonas Intercultural, Colectiva Jarana, APDHA, Aghois y Macondo Creativo y Feminista- que tienen "una perspectiva intersecciónal y quiere estar al lado de las mujeres más vulnerables, estigmatizadas, migrantes y racializadas y las compás trans y disidencias lgtbiq+".