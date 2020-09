La manifestación por la vuelta segura a las aulas, mañana a las 12.00

El malestar existente en la comunidad educativa por cómo ha manejado la Junta de Andalucía la vuelta al cole en materia de seguridad ante la epidemia del coronavirus se materializará mañana viernes con una jornada de huelga y una manifestación que recorrerá las calles de Cádiz, convocada por los sindicatos CGT, USTEA y CNT. CCOO también convoca la huelga, pero ha decidido realizar una manifestación virtual vía Twitter con el fin de no provocar aglomeraciones. De esta manera, trabajadores de los centros educativos públicos, madres y padres y estudiantes de Cádiz se concentrarán a las 12.00 ante la Subdelegación del Gobierno para dirigirse a la plaza de Mina, donde se encuentra la sede de la Delegación Territorial de Educación.

El lema de la huelga es Por una presencialidad segura. USTEA recuerda que “defendemos la docencia presencial. A nadie puede caberle la menor duda al respecto. Tenemos claro que la teledocencia no es la solución, sobre todo porque deja a una parte del alumnado en el camino. Además, nada sustituye al feedback que se produce entre docente y alumnado en el marco de las clases presenciales. Pero eso sí: exigimos una presencialidad segura, con las máximas garantías sanitarias”. Porque “las y los docentes vamos a los centros educativos a transmitir conocimientos y valores, no a jugarnos la salud y la vida. Tampoco el personal no docente, ni el alumnado. Y es lo que, precisamente, no tenemos garantizado, que la presencialidad sea segura, porque el gobierno de Andalucía ha llegado a septiembre sin los deberes hechos”.

Los manifestantes saldrán desde la Subdelegación del Gobierno y marcharán hasta la plaza de Mina

Recuerda este sindicato que “hay una medida fundamental, demandada insistentemente por toda la comunidad educativa, para garantizar la distancia de seguridad: la bajada de la ratio”, defendida siempre como medida pedagógica, pues posibilita una atención más individualizada al alumnado, “pero en este contexto de crisis sanitaria es, además, una medida preventiva de primer orden”. Y a juicio de USTEA “ni gobierno central ni andaluz han respondido a esta demanda, pasándose la pelota y escudándose en un discurso –falseado e interesado– sobre las competencias de cada administración. Que no engañen a nadie: ambos, la ministra Celaá y el consejero Imbroda, son responsables de la situación; ninguno de los dos ha estado a la altura”.

Estima USTEA que la bajada de la ratio, para hacerse efectiva, “debe ir acompañada, lógicamente, de un importante incremento de la inversión y de las plantillas de los centros, docentes y no docentes. También de una mejora sensible de las infraestructuras, para poder afrontar en mejores condiciones un reto como el que plantea la pandemia”.

Por último, otro de los sindicatos convocantes, CGT, apunta las medidas que exige para una vuelta segura a las aulas: habilitar espacios educativos que garanticen la distancia mínima de seguridad entre las personas (1,5 metros); descender las ratios; incrementar la contratación de personal docente, de administración y de personal de limpieza para todo el curso académico; dotar a los centros de personal sanitario y del material higiénico-sanitario necesario; garantizar a todas las personas de 0 a 18 años una plaza gratuita en un centro público de titularidad y gestión públicas; suprimir la financiación de los centros que practiquen cualquier tipo de discriminación y no aseguren la gratuidad; y crear y ampliar espacios en colaboración con las administraciones provinciales y municipales (escuela de campaña).