El mandato de Piniella en la Universidad de Cádiz se va a prolongar medio año más

El nuevo rector o rectora de la Universidad de Cádiz no va a estar como mínimo hasta el mes de diciembre, por lo que Francisco Piniella va a estar prácticamente medio año mas de lo que le corresponde en el cargo, ya que tomó posesión en la Junta el 11 de julio de 2019.

Los estatutos de la Universidad de Cádiz establecen que el rector puede convocar elecciones antes de 15 días de la finalización de su mandato, aunque no se tiene por qué apurar el período. El problema es que el Claustro Universitario, ya con Francisco Piniella como rector, aprobó una modificación del Reglamento Electoral General, determinándose que no podía celebrarse ningún proceso electoral durante los períodos no lectivos de Navidad y Semana Santa ni interrumpirse en dichos períodos, y se llevaba el período inhábil para las elecciones a rector de junio a septiembre, ambos inclusives.

Eso hace, según la propia Universidad de Cádiz a través de su Secretaría General, que si se tira para atrás 15 días desde que tomó posesión el 11 de julio, no se podría hacer la convocatoria oficial de elecciones hasta octubre y además, el censo de estudiantes no estaría completo hasta la finalización del período de matrícula a finales de ese mes. Estas serán las primeras elecciones donde se elegirá a la persona que se ponga al frente del Rectorado durante seis años sin posibilidad de reelección.

Sin embargo, si miramos los antecedentes, el mandato de Francisco Piniella sí se podría ajustar a los cuatro años si se toma de referencia el anterior proceso electoral de 2019 para que el mandato acabara en julio, que es cuando podría tomar posesión su sustituto. En aquel entonces, la segunda vuelta de las elecciones se hizo el 21 de mayo para unos comicios que se convocaron el 27 de marzo por el anterior rector, Eduardo González Mazo, ya que ésta es una potestad que tiene el máximo representante de la UCA. Si se convocaran justo un día después de pasar la Semana Santa, es decir, el 10 de abril, se podía llegar aunque hubiera segunda vuelta. Hay que tener en cuenta que en 2019 si cogió la Semana Santa por medio, que ya era inhábil, cosa que ahora no ocurriría en este caso.