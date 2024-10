El mal tiempo anticipa un invierno crudo para las Personas sin Hogar en Cádiz

Cádiz/Además de la lluvia de cancelaciones de las actividades de ocio de este fin de semana, las inclemencias meteorológicas previstas para estos días señalan una realidad bastante más preocupante. La situación a la que, previsiblemente, se enfrentarán este invierno las Personas Sin Hogar, que están viendo cómo se vallan algunos de los edificios de la ciudad que les servían de refugio y la muy próxima reforma del albergue municipal, entre otros ingredientes de un invierno que se dibuja crudo.

Así, el mal tiempo que se barruntaba para la presente jornada encendía este jueves las alarmas de colectivos como Despertares, que trabajan en la protección de los ciudadanos que viven en la calle y que pedían para ellos al Ayuntamiento de Cádiz “un lugar adecuado, tipo un polideportivo o cualquier edificio municipal, que hay muchos” para protegerse de las lluvias, solicitaba el portavoz de la asociación, Carlos Alberto Sánchez Grimaldi.

“Muchos de los techados que servían de refugio a las Personas sin Hogar están vallados para que no entren y a eso se suma que se han perdido camas como las del albergue Caballeros Hospitalarios, que está cerrado por obras. Sitios para acogerlos creemos que hay de sobra, y en Cádiz, que lo que llueve son tres días al año, hasta es más fácil proporcionarles una solución durante esas jornadas de lluvia, porque estas personas, como muchos de ellos me dicen, es que ya no saben dónde meterse”, incidía el representante de Despertares.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz se intenta dar respuesta a la situación con una ampliación de plazas, de 6 camas de urgencia, en el Centro de Acogida Municipal a partir de este viernes y hasta el domingo, “y se mantendrán todos los días que dure el temporal”, informaban fuentes del Consistorio. Eso sí, esta solución puede paliar en parte la necesidad de estos próximos días, pero difícilmente se podrá extender durante las jornadas más duras del invierno ya que se espera que el centro de la plaza Macías Rete esté de obras.

En este sentido, desde San Juan de Dios aseguran que “en la delegación de Servicios Sociales ya se está trabajando y buscando alternativas para que no se pierda ninguna de sus 20 plazas” mientras duran los trabajos de rehabilitación integral del edificio. Intervención ya licitada y adjudicada y a la espera de arrancar.

De esta forma, con el inicio de la reforma se perderían –esperemos que no y que pronto se comunique el remedio– sus plazas habituales más las 6 nuevas camas de urgencia. Es decir, casi la mitad de las plazas con las que actualmente cuenta la ciudad para las Personas Sin Hogar.

De hecho, desde el Consistorio gaditano las cifran en 49, detallando que 20 son las del centro de acogida municipal; otras 20 en De Cádiz Hostel, que antes se activaban sólo en los meses de la campaña del frío “pero que se tomó la decisión de prolongar este servicio a todo el año”; y 9 plazas más en esta misma pensión de la calle Soledad que el Consistorio puso a disposición de Caballeros Hospitalarios tras cerrarse su albergue también por reformas.

Un centro cuya clausura también ha supuesto una pérdida importante de camas pues sólo se han recuperado 9 de las 21 con las que daban cobertura a las pernoctaciones de las Personas Sin Hogar.

De todas formas, ya sean con 49 o con 29, las cuentas no terminan de salir. Así, en el último Censo de Personas Sin Hogar, realizado en el año 2023, se contabilizaron en la ciudad 118 personas en situación de calle, de las cuales, 46 estaban durmiendo en plazas de albergue y 72 al intemperie. “Una sociedad desarrollada no puede abandonar en la calle sin ninguna defensa a más de 60 personas. Esto resalta la necesidad de disminuir los riesgos de dormir en los espacios públicos, sobre todo, en las temporadas de frío, viento, lluvias o calor extremo”, se puede leer, de hecho, en la memoria explicativa realizada desde el Ayuntamiento de Cádiz para el pliego de licitación de los materiales para la próxima campaña de frío.

Un servicio que, por cierto, tenía un presupuesto de licitación de 40.960 euros para dos años y que ha sido adjudicado a la empresa Distarmatex S. L. por 12.902,4 euros, con los que deberá comprar suministro del material necesario para proporcionar a las Personas Sin Hogar que pernoctan en las calles de Cádiz y, de esta manera, “disminuir los riesgos vitales de este sector de población ante las inclemencias meteorológicas a lo largo del año”, según reza el objeto del contrato.

Materiales como ropa interior, calzado, complementos de abrigo para combatir el frío, prendas para protegerse de la lluvia y material para afrontar el calor intenso que, entre otros, serán repartidos por el equipo de calle de la delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz.

Pero, la realidad es que la propia calle, que cada vez degrada más, es también más peligrosa. Así, el portavoz de Despertares informaba de “un aumento de los hurtos” y del “consumo de heroína”, dos situaciones que Sánchez Grimaldi relaciona: ““Tenemos a muchas Personas Sin Hogar que se nos están quejando de que están sufriendo muchísimos robos. La heroína ha vuelto con fuerza y hay gente que se arrima a ellos, porque son los más débiles, los estudian, ven dónde se guardan las cosas, qué llevan, y por la noche van y les roban. De eso tenemos varias quejas, y hasta en comedores sociales, donde no se responsabilizan de sus pertenencias, también está ocurriendo”, denunciaba.

Un realidad cruda, un invierno crudo, para las Personas Sin Hogar que han visto cómo unos gobiernos y otros les han colocado rejas en los soportales de la escalera de Capuchinos, en la trasera de la Subdelegación del Gobierno y frente al Museo del Títere en las Puertas de Tierra. Personas Sin Hogar que tampoco han visto todavía inaugurados las 22 plazas en los alojamientos transitorios de la calle Setenil de las Bodegas –que iban a ser en exclusivas para personas en situación de calle y que parece que se compartirán con otros colectivos en riesgo de exclusión– y que mucho tendrán que esperar para ver el nuevo centro de la calle Soledad.