22 personas sin hogar se reinsertarán en el nuevo centro de la calle Soledad,6, en Cádiz

En plena calle del casco histórico y con las interrupciones del tráfico propias de un centro todavía sin peatonalizar, el alcalde de Cádiz, Bruno García, y la consejera de de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, anunciaron esta mañana la concesión de una ayuda de 1,2 millones de euros por parte de la adminsitración autonómica para la construcción en una finca de propiedad municipal de un Centro de Acogida y Reinserción de Pesonas sin Hogar en la calle Soledad, 6.

Este centro municipal dará asistencia, pero también acompañamiento a 22 personas. Para cada una de ellas se elaborará un plan individual de intervención orientado hacia la recuperación y la plena reinserción social. Un nuevo recurso que complementará al Albergue Municipal, al Centro de Día Fermín Salvochea y "a otros como las plazas en viviendas que se han posibilitado gracias a un concierto social, cofinanciado con fondos europeos FSE+", añadieron desde la consejería.

A preguntas de los periodistas, el alcalde dejó bien claro que el nuevo servicio "no es un albergue, sino un centro de acogida y de reinserción, más humano, más personal, en el que ponemos a disposición del ciudadano algo público. Será distinto al Centro de Día Fermín Salvochea. Aquello es para una estancia física diurna y esto es para una estancia temporal que te permite una reinserción. Además, este tipo de inciativas son las que se están poniendo en marcha en Europa y está encuadrada en una estrategia más humana", recalcó Bruno García.

Respecto a cuando está previsto que abra sus puertas, el alcalde aclaró que ya está licitación la ayuda de la Junta, "pero todavía no tenemos los plazos, que marcarán los trámites de los fondos europeos. El Ayuntamiento aporta la finca y los recursos humanos cuando esté lista la obra".

"Sensibilidad municipal" hacia quienes están en situación de calle

"Nada más llegar al Ayuntamiento ya dijimos que uno de los temas que hay que abordar, un tema complejo y difícil, pero sobre el que hay que estar encima y tener mucha sensibilidad es el asunto de las personas sin hogar", explicó Bruno García a los periodistas.

"Tan es así es que una de las primeras cosas que hicimos es ir al albergue y ver en qué situación estaba. Estaba en una situación lamentable y por eso hemos tomado la decision de reformarlo y ya hemos sacado a licitación esso trabajos en los que vamos a invertir más de 300.000 euros", recordó el alcalde.

"Pero esa reforma es insuficiente y dimos un segundo paso, que ya venía del Gobierno anterior, que es ampliar el servicio de calle también a las tardes. Y en ese contecto también hemos ampliado la campaña de frío, que ya va a ser permanente durante todo el año. Además, pasamos de las 10 a las 20 plazas concertadas en la pensión Cádiz", añadió García.

"En toda esa estrategia estábamos buscando aliados y encontramos una ayuda de la Junta de Andalucía para poder invertir en edificios municipales y poder hacer servicios de acogida en esos espacios. En agosto del año pasado presentamos una solicitud y afortunadamente hace unas semanas la Junta, de forma ya definitiva, concluyó que iba a invertir en esta ciudad más de 1,2 millones de euros en este servicio de acogida, en un espacio municipal, que va a ser un servicio para personas sin hogar", concluyó el alcalde.

"El objetivo es sacarlas de la calle"

"El sinhogarismo probablemente sea una de las caras más duras, cuando hablamos de vulnerabilidad", dijo la consejera. "Es verdad que la atención a las personas sin hogar es una competencia municipal, pero también es verdad que la Junta de Andalucía ha mirado de frente a esta problemática y hemos dado el paso de, por primera vez, elaborar una Estrategia de personas sin hogar, que se contempla hasta el año 2026, que tiene 20 programas y trata de poner medidas, junto con los Ayuntamientos, para dar soluciones a estas personas", añadió Loles López.

"El objetivo no es sacarlas de la calle, es que no vuelvan a la calle, porque si no, no habremos hecho bien el trabajo todas las entidades y administraciones que estamos implicadas en ello", subrayó la consejera.

"Esto nos puede pasar a cualquiera"

"Esto nos puede pasar a cualquiera. La vida da muchas vueltas. NInguno de nosotros ahora mismo, seguramente, nos imaginamos estar en la calle, pero puede llegar. Eso pasa", advirtió la consejera. "Y por eso hemos dado un paso al frente, nos hemos unido a los Ayuntamienos y hemos dicho: todos a una. Y de esa estrategia provienen las subvenciones dirigidas a las entidades del tercer sector, que trabajan con las personas sin hogar. Están también los Fondos Sociales Europeos. Hemos sacado 252 plazas en vivienda en toda Andalucía. Y hay otra pata, que es que hemos destinado 11,3 millones de euros a los Ayuntamientos para la construccion o rehabilitación de edificios que permitan centros de atención y plazas para esas personas sin hogar".

El "corazón social" del alcalde

Loles López agradeció especialmente el empeño de Bruno García por que Cádiz disponga de este servicio "porque cuando empezamos a trabajar en esta estrategia, Bruno fue uno de los alcaldes más interesados. Permamentemente llamaba y preguntaba cómo iba esta subvención para poder acceder. Su implicación social en todos los ámbitos es más que admirable y eso nos hace más fácil trabajar de la mano, porque es una de las personas con mayor corazón social al frente de un Ayuntamiento.

La consejera insistió en que "el objetivo no es sacar a estas personas de la calle, sino que no vuelvan a ella, porque, si no, al final hemos fracasado todos como sociedad. Se saca a las personas de la calle mediante un acompañamiento que le lleva a su inclusión socio-laboral para que pueda emprender de nuevo su proyecto de vida".