La 'Maestría' de Juan Villar, reconocida en los Premios Nacionales de la Cátedra de Flamencología de Jerez

La Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez ha anunciado en la mañana de este miércoles 15 de octubre los ganadores de los Premios Nacionales de Flamenco 2025, en los que ha sido reconocido el cantaor gaditano Juan Villar como Premio a la Maestría.

La entrega de estos galardones se celebrará en una gala especial que tendra lugar el próximo 8 de noviembre, a las 12.00 horas, en los Museos de la Atalaya de Jerez con un elenco donde destaca la presencia de artistas como José Méndez, Miguel Lavi, Lidia Hernández, Felipa del Moreno, Eva Ruiz-Berdejo, Fernando Galán, Miguel Téllez, Antonio Higuero, Nono Jero, Santiago Lara y la colaboración especial de la Orquesta Álvarez Beigbeder de Jerez.

El Palacio de Villapanés, sede de la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, ha sido escenario de esta presentación, que ha contado con la presencia del delegado de Cultura del consistorio jerezano, Francisco Zurita, el responsable en Cádiz de la Fundación Unicaja, Javier Vela, así como el presidente de la Cátedra de Flamencología, Francisco Pereira. Asimismo, el acto ha contado también con el autor del cartel de esta edición, el artista Luis Márquez, y el Club Filatélico Jerezano representado por su presidente Jesús López.

Además de Juan Villar, los artistas y profesionales distinguidos con estos relevantes premios han sido Mayte Martín (Premio Nacional de Cante); Ana María Bueno (Premio Nacional de Baile); Juan Manuel Cañizares (Premio Nacional de Guitarra); José María Castaño (Premio a la Divulgación); Cristina Cruces (Premio a la Investigación); Eulalia Pablo (Premio Especial a la Investigación); y Calixto Sánchez (Premio Cátedra de Honor).

También se han anunciado las Copa Jerez a los artistas locales donde han sido premiados Enrique Soto (cante), José Quevedo Bolita (guitarra) y Leonor Leal (baile).

Juan Villar, reconocimientos en su tierra

Los profesionales, que también trabajadores del cante, como Juan Villar pasan por diferentes épocas, las de siembra y la de recolección. Y de sembrar se ha hartado el artista gaditano, patriarca vivo de los cantes de Cádiz, desde que comenzara su carrera profesional hace ya más de medio siglo.

Adorado y artista predilecto de los festivales y tablaos de los años 70 y 80, Juan Villar ha tenido que la segunda década del siglo XXI para que le llegaran los grandes reconocimientos en su propia tierra. Así, a este Premio a la Maestría de la Cátedra de Flamencología de Jerez que recientemente se acaba de anunciar, se ha sumado la estatua que este mismo verano se ha inaugurado en las inmediaciones de la playa de La Caleta, muy cerquita de la viñera calle Ángel, donde nació, y el título de Hijo Predilecto de Cádiz que le concedió el Ayuntamiento de su ciudad a finales de 2024.

Antes, en 2023, los Premios Internacionales del Flamenco Manolo Sanlúcar le otoró su galardón de Honor, que también en 2020 le concedió la Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque. San Fernando, la Venta de Vargas con la empresa Flamenco La Isla, sí fue más precoz y en 2018 lo premió con su VII Premio Leyenda del Flamenco.