Juanito Villar, Hijo Predilecto de Cádiz: "Es una satisfacción bárbara"

Cádiz/Si existe un artista vivo que más fielmente representa el cante de Cádiz, por Cádiz y para Cádiz ese es, sin duda, Juanito Villar. Más de medio siglo de trayectoria profesional, adorado y prescrito por las primeras espadas del cante, el baile y la guitarra actual y todavía en activo, lo que se nos antoja increíble es que el cantaor gaditano todavía no atesorara el título de Hijo Predilecto de su ciudad. "Pero bueno, esas cosas son así, yo lo que siento desde que me lo comunicaron es una satisfacción bárbara".

Con estas palabras generosas, Juan José Villar Jiménez expresa su agradecimiento por la próxima recepción, el 10 de diciembre, de esta distinción que califica como "un honor" y que recibirá "con mucho cariño" y arropado por su familia. "Por supuesto estará ese día conmigo mi mujer Carmen y creo que casi todos mis hijos, bueno, Juan y Antonio están en Sevilla trabajando y no sé si podrán venir, pero bueno, con la familia, iré con la familia, con cariño por todos lados", anhela.

Consideración que, además de llegarle desde la esfera política de la ciudad, pues los tres partidos que componen el arco plenario del Consistorio gaditano propusieron su nombre, también le viene desde la propia ciudadanía porque son varias asociaciones, colectivos y particulares los que en estos años han reclamado este título para Juan Villar. "Sí, cuando me llamaron del Ayuntamiento para darme la noticia, hace ya más de un mes, me dijeron que de tres partidos me habían nombrado y, hombre, pues eso me enorgullece y me alegra mucho, pero lo que más ilusión de esto me hace es que sé que es algo que ha pedido mucha gente, pero del pueblo, de los gaditanos". "Que te reconozca tu gente, eso es lo mejor del mundo", acierta.