El próximo lunes se abre el plazo para solicitar las invitaciones para el primer espectáculo del Parque Genovés

El templete del Parque Genovés acoge el próximo sábado, 11 de julio, la primera de las actuaciones organizadas por la Delegación Municipal de Fiestas dentro de la programación estival. El coro 'La colonial' será el primero en inaugurar este ciclo de ocho actuaciones a lo largo de los meses de julio y agosto que compaginan el carnaval o con otros estilos musicales.

Tras 'La colonial', actuarán el 18 de julio la chirigota 'Los #Cadizfornia', el 25 de julio La Mare, el 1 de agosto Sheila Blanco, el 8 de agosto Luismi Partera, el 15 de agosto 'El cuarteto del More…', el 22 de agosto Moisés P. Sánchez y el 29 de agosto la comparsa 'Oh capitan, my capitán'.

La asistencia a estos espectáculos será gratuita y previa invitación que se deberá solicitar cada lunes anterior a la actuación a la que se quiera asistir. De esta manera, las invitaciones para asistir a la actuación del coro 'La colonial' se deberán solicitar a partir de las 10.00 horas del lunes 6 de julio, para la chirigota 'Los #Cadizfornia' a partir del 13 de julio, para el concierto de La Mare desde el 20 de julio, para Sheila Blanco desde el 27 de julio, para Luismi Partera desde el 3 de agosto, para ¡El cuarteto del More...' desde el 10 de agosto, para Moisés P. Sánchez desde el 17 de agosto y para la comparsa 'Oh capitán, my capitán' desde el 24 de agosto. El plazo para solicitar las invitaciones finalizará el jueves anterior a cada concierto a las 10.00 horas o hasta completar aforo que se ha concretado en 250 personas.

Las invitaciones se podrán solicitar desde la web municipal www.cadiz.es. Deberán ser un máximo de dos invitaciones por solicitud (correspondientes a unidades familiares o de convivencia), solo se podrá realizar una solicitud por evento y en ella deberá aparecer los datos personales de los solicitantes como DNI, nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que en todo momento, por motivos de seguridad debido a la crisis sanitaria, los asistentes deberán seguir las instrucciones de la organización.

El acceso se realizará a partir de las 21 horas. Los asistentes deberán presentar el DNI que deberá coincidir con los titulares de la invitación ya que por motivos de seguridad sanitaria no se admitirá ningún cambio en las invitaciones. Son personales e intransferibles.

La edad mínima de acceso es de 14 años y los menores con edades comprendidas entre 14 y 16 años deberán acudir acompañados de una persona mayor de 18 años. Para acceder a los espectáculos deberán estar presentes las dos personas cuyos datos figuren en la invitación y en todo momento se deberá respetar las distancias de seguridad tanto en el acceso como en el interior del Parque Genovés. El uso de mascarillas será obligatorio tanto en el acceso como en el interior del recinto. Una vez finalizado el espectáculo, la salida se realizará de forma ordenada siguiendo las instrucciones de la organización.