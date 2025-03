López Aranda: "Vamos a tocar en el Teatro Falla piezas del Tío de la Tiza, prácticamente, inéditas"

Cádiz/Consciente de que dirige una orquesta en "una ciudad muy especial", José Luis López Aranda ha procurado que la Camerata L´istesso Tempo, entre otros proyectos en los que ha estado al frente, sea "flexible" y "permeable" al espíritu de un lugar acunado entre diferentes pentagramas. Así, y en su interés por demostrar que "la música de orquesta no tiene por qué ser elitista, ni mucho menos", el gaditano se ha "metido con el flamenco, con la música popular, con la zarzuela y, por supuesto, con el carnaval". Una senda, esta última, por la que ya ha transitado en varias ocasiones y que ahora cumple con un nuevo hito, con el concierto homenaje al Tío de la Tiza que tiene lugar este 14 de marzo en el Teatro Falla, y que funciona como inmejorable puente entre el Concurso Oficial de Agrupaciones que acabamos de dejar atrás y el inicio de la temporada estable del coliseo de la plaza Fragela que esta cita inaugura.

"Ha sido precioso trabajar en la obra de Antonio Rodríguez Martínez El Tío de la Tiza, con Javier Osuna, su biógrafo. Y cuanto más cosas me ha pasado Javi, tanto de los poquitos audios que hay suyos, como de documentación y pentagramas, más me daba cuenta de la grandeza de este señor, pues utilizaba recursos que se estudian en los conservatorios con total naturalidad en sus partituras", explica López Aranda sobre la profundidad y complejidad de la obra del hombre que "fue el responsable del esquema estético del tango carnavalero".

"El Tío de la Tiza fue la persona que más popularidad y más relevancia ha tenido en el Carnaval de la segunda mitad del siglo XIX, además de hacer también otras composiciones literarias y musicales. También fue el que subió a los coros en las carrozas, el que le dio el esquema en tres partes al tango y, bueno, no es casualidad que el tango más famoso del Carnaval de Cádiz, Los Duros Antiguos, fuera obra suya", aprecia López Aranda sobre la pieza de 'Los Anticuarios', coro de 1905 y que, por tanto, celebra este año su 120 aniversario.

De hecho, en el concierto que se celebra este viernes como apertura oficial de la programación de 2025 del Teatro Falla, la Camerata L´istesso Tempo ofrecerá "una versión muy especial" de Los Duros Antiguos, enmarcada en una cita donde se tocará "todo lo que se conoce" de Antonio Rodríguez. "Vamos a tocar las 28 piezas, algunas de ellas, prácticamente inéditas", adelanta López Aranda sobre este recital de "sobre una hora cuarenta minutos de duración".

Y es que, además de la interpretación de las obras en sí, la propuesta cuenta con diferentes exposiciones a cargo de Javier Osuna y la periodista Ana Julia Muñoz que irán contextualizando "y contando anécdotas y detalles curiosos, como los compositores que trabajaron con el Tío de la Tiza y que se inspiraron o directamente copiaron algunas de sus creaciones", adelanta.

"Tocaremos un pequeño grupo de piezas, luego llegará la exposición, otro grupo de piezas, exposición, y así...", delimita el músico sobre el repertorio que se desgranará de forma cronológica -"hasta 1911, el año antes de su muerte"- y donde abundan sobre todo "tangos, en su inmensa mayoría, y piezas cortas, que en su tiempo no se llamaban cuplés, sino que se conocían por su forma musical, así que hay guajiras, polkas, cakewalk...", explica.

"En esa amalgama de piezas nos hemos esmerado mucho, no en hacerle arreglos, porque están perfectas como están, sino en darles otra dimensión, otra atmósfera distinta, a lo mejor más lírica, pero siempre conservando su estilo, su melodía y siendo reconocible, porque ya digo que están muy bien como están", defiende el músico "enamorado" del "carácter cómico que tienen las polkas; son muy graciosas y pienso que actualmente es que se podrían meter en cualquier concierto o en cualquier musical", valora.

Y es que para López Aranda, "aunque el Carnaval de Cádiz tiene un gran tesoro que son sus letras, tiene otro, que a lo mejor pasa más desapercibido, y que merecen un cofre aparte, que son sus músicas. Yo no sé hasta qué punto somos conscientes de la riqueza que guardan las partituras carnavalescas, pero sinceramente tienen un valor enorme. Lo que hizo el Tío de la Tiza es un ejemplo magnífico porque no sólo 'Los Anticuarios', sino lo que hizo en 'Los Claveles' tiene muchísima enjundia. El maestro Escobar, José Cubiles, mucho antes, María Guerrero... Lo han llevado a partituras y, como he dicho antes, hay compositores que meten con calzador en sus partituras recursos que el Tío de la Tiza introduce en sus composiciones con total naturalidad, es magnífico", se maravilla José Luis López Aranda que no ve "un puente mejor" entre el COAC y la nueva programación de conciertos y teatro del Falla que este homenaje al hombre que revolucionó el Carnaval de su tiempo para hacer más grande el del nuestro.

Programación de marzo a mayo de 2025 en el Gran Teatro Falla