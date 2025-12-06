Lola Aragon: "Mi novela aborda el abandono familiar asociado a vicios y adicciones"

‘Sin tinta y sin tiempo’ es el nombre de la primera novela de la joven gaditana Lola Aragón, con la que se ha lanzado a dar el salto, tras una vida entera trasladando al papel sus sentimientos y emociones. Tras años escribiendo en la intimidad, decidió dar forma a todas sus escritos y relatos, que han concurrido en esta obra editada por Círculo Rojo y que protagoniza Fabio, “un antihéroe que va exponiendo su vida desde diferentes perspectivas”, en una trama intercalada por “una serie de textos que mantienen la intriga hasta el final”, avanza, sin querer hacer espóiler. A través de su vida y vicisitudes, se aborda uno de los temas cruciales que enfoca la novela, “que es el abandono familiar asociado en este caso a algunos vicios y adicciones, una cuestión a la que pocas veces se le da voz, sobre todo desde la óptica de esos menores que crecen conviviendo con ese trauma infantil, aprendiendo a sobrellevarlo de diferentes maneras”, explica. Una complicada encrucijada que enfoca “desde el perdón, no en un sentido religioso, sino como mecanismo de supervivencia”.

En segundo lugar, la temática conduce al inevitable y necesario “agradecimiento y homenaje a todas esas madres que nos han salvado y protegido de esos traumas, pues en la mayoría de casos su papel y su lucha han pasado desapercibidos y ha sido un sufrimiento silenciado”, añade.

Una novela que, aunque “no es autobiográfica”, subraya su autora, nace “en base a sentimientos que me han podido surgir, está sesgada por mi vivencia, pues cada uno escribe de lo que sabe o llega a entender”, exponiendo toda una serie de reflexiones sobre estas cuestiones centrales y otras que también toca la obra como pueden ser el bullying, el duelo o la pérdida. Toda una serie de experiencias ante las que “el protagonista sobrevive con sus propios mecanismos de supervivencia, que son instintivos, y que ha ido sacando en función a los momentos difíciles que se le presenta en su vida”. Mecanismos de defensa, añade Lola Aragón, “más o menos acertados, pero válidos, y el libro invita a no juzgarlo sin meterte en sus zapatos, a entender que cada uno va sobreviviendo de la manera que puede”.

Un libro que ya está o puede encargarse en todas las librerías de Cádiz y en plataformas digitales, y que nace entre nuevas ideas para una próxima novela, “pues me gusta escribir, me relaja, y casi sin quererlo me han surgido otras historias que me gustaría poner en marcha, en el poco tiempo que me deja el máster y mis estudios”.