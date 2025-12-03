Lola Aragón presenta su primera novela 'Sin tinta y sin tiempo' en el ECCO

La novela ahonda en la culpa y los límites del pecado y del perdón

Torre Tavira celebra los 30 años de la Cámara Oscura con un sello conmemorativo

Presentación del libro de Lola Aragón
Presentación del libro de Lola Aragón

La joven gaditana Lola Aragón presenta su primera novela ‘Sin tinta y sin tiempo’, en un acto que tendrá lugar este jueves en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO), a partir de las 19.00 horas.

La sinopsis de este libro que edita Círculo Rojo arranca con el peso de la culpa, “que no puede descargarse sobre papel, pero, a veces consigue volar con él”. La obra de esta autora novel, que desde siempre se ha sentido fascinada por la literatura y la escritura, reflexiona sobre el hecho de que “todos necesitamos despojarnos de culpa, dolor y miedo. Pero ¿absolverías a un padre que abandona a su hijo? ¿Empatizarías si fuera tu pareja quien huye? Y, si es tu propio hijo el que decide renunciar, ¿lo apoyarías? ¿Merece cualquiera el perdón? ¿Decides tú los límites del pecado y la virtud?”. Situaciones vitales que hilvanan el relato de esta obra de la que hablará durante el acto de presentación con Yolanda Vallejo, coordinadora de ‘Cádiz ciudad de libro’. Porque, tal y como expone la sinopsis, “si la tinta lo permite, también despliegan sus alas el dolor y el miedo”.

También te puede interesar

Lo último

stats