Lola Aragón presenta su primera novela 'Sin tinta y sin tiempo' en el ECCO

La joven gaditana Lola Aragón presenta su primera novela ‘Sin tinta y sin tiempo’, en un acto que tendrá lugar este jueves en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO), a partir de las 19.00 horas.

La sinopsis de este libro que edita Círculo Rojo arranca con el peso de la culpa, “que no puede descargarse sobre papel, pero, a veces consigue volar con él”. La obra de esta autora novel, que desde siempre se ha sentido fascinada por la literatura y la escritura, reflexiona sobre el hecho de que “todos necesitamos despojarnos de culpa, dolor y miedo. Pero ¿absolverías a un padre que abandona a su hijo? ¿Empatizarías si fuera tu pareja quien huye? Y, si es tu propio hijo el que decide renunciar, ¿lo apoyarías? ¿Merece cualquiera el perdón? ¿Decides tú los límites del pecado y la virtud?”. Situaciones vitales que hilvanan el relato de esta obra de la que hablará durante el acto de presentación con Yolanda Vallejo, coordinadora de ‘Cádiz ciudad de libro’. Porque, tal y como expone la sinopsis, “si la tinta lo permite, también despliegan sus alas el dolor y el miedo”.