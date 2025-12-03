Torre Tavira celebra los 30 años de la Cámara Oscura con un sello conmemorativo

Torre Tavira, junto con la Sociedad Filatélica Gaditana, presentaron este miércoles el sello conmemorativo del 30 aniversario de la instalación de la primera Cámara Oscura de España.

Para la elaboración del sello, que muestra una ilustración de la Torre Tavira engalanada en el siglo XVIII, época en la que era vigía oficial del puerto de Cádiz, es obra del artista gaditano Arturo Redondo. Por su parte, la Sociedad Filatélica Gaditana se ha encargado del diseño y las gestiones con Correos.

Con este sello la Torre Tavira continúa celebrando el 30 aniversario de la instalación de la primera Cámara Oscura de España en Cádiz, inaugurada el 22 de diciembre de 1994 y sigue trabajando en la puesta en valor de uno de los elementos arquitectónicos más importantes de la ciudad: las torres miradores.

Las torres miradores son un elemento imprescindible de la arquitectura gaditana, una seña de identidad de una ciudad que en el S.XVIII fue una de las más importantes de Europa, gracias al monopolio comercial obtenido en 1717. Alrededor de las torres miradores gira toda una historia que ha visto crecer y desarrollarse a la capital y toda su provincia, desde su crecimiento comercial, económico, urbanístico o cultural hasta la influencia del carácter gaditano, abierto a ese mar que nos rodea.

Torre Tavira–Cámara Oscura lleva más de 30 años poniendo en valor estas torres miradores para que sean conocidas y ayudar con ello a su conservación, ya que forman parte esencial del patrimonio gaditano. En 2012 esta institución gaditana editó una guía de torres miradores para intentar recopilarlas todas y empezar a contar su historia (trabajo que previamente había empezado Juan Alonso de la Sierra con su tesis doctoral en 1984) y de la que se acaba de publicar una tercera edición hace unos meses. Otra de las acciones realizadas ha sido la elaboración de un libro, que ha visto la luz este año, sobre las torres miradores y todo lo que surge a su alrededor, su contexto histórico y social, y que ayuda a comprender la historia y fisonomía de la ciudad de Cádiz. Un libro que ha contado con la colaboración de un gran número de historiadores y expertos con un denominador común: su amor por Cádiz.

Y para culminar esta puesta en valor de las torres miradores, Torre Tavira ha lanzado hace unos días un calendario, que se ha nutrido de las dos publicaciones mencionadas.

Por su parte, el sello está disponible en la recepción de la Torre Tavira y en la Sociedad filatélica Gaditana.