Una carta de amor (en inglés) a Cádiz

Amanda Jeffries y José Luis Repetto posan con el libro en sus manos delante del Museo de Cádiz.

Amanda Jeffries tenía 19 años cuando vino por primera vez a Cádiz. Inglesa, de Oxford, se quedó impresionada por la luz de la ciudad y esa imagen se quedó grabada en su mente.

Tras esa visita regresó hace siete años para una estancia corta, de tres días, y pensó que era un lugar interesante y que merecía más tiempo. Finalmente volvió hace cuatro años, se quedó durante seis semanas “y me enamoré de Cádiz”. Se compró un piso y ahora reparte su tiempo entre la capital gaditana y Oxford.

Pero Amanda pensaba que Cádiz no llegaba al resto de turistas y visitantes cómo realmente ella la veía y pensó que sería una buena idea mostrarla a través de un libro. Esa publicación se llama ‘Fifty faces of Cadiz' ('50 caras de Cádiz'). “Me surgió la idea de repente y vi el libro en mi cabeza, no le di muchas vueltas”, confiesa Amanda.

‘50 caras de Cádiz’ es una carta de amor en inglés a la ciudad. Pero es también una guía, con mapas y recomendaciones, así como una publicación que recoge parte de su historia, de su cultura, de su idiosincracia, de sus fiestas, de sus mitos y leyendas, de su naturaleza, de su realidad social... En definitiva, 50 formas de acercarse a la ciudad y conocerla un poquito más y mejor.

Para ello Amanda ha contado con la colaboración de José Luis Repetto, fotógrafo aficionado que ha sabido captar esas facetas tan particulares de Cádiz.

“Creo que hacía falta una publicación que explicara un poco cómo es esta ciudad maravillosa, su historia y sus lugares más allá de lo turístico. Pensé que sería una buena contribución”, subraya Amanda.

La escritora, profesora de inglés y psicóloga, afirma que fue escribiendo el libro capítulo a capítulo y se los mandaba a José Luis para que los ilustrara. “Yo los intentaba traducir a una fotografía y eso me ha servido para descubrir Cádiz con otros ojos. Cuando sales y te das mil vueltas intentando encontrar la foto perfecta, ves la ciudad con otros ojos y descubres verdaderas maravillas que suelen pasar desapercibidas”, mantiene José Luis.

El capítulo 1 se titula 'Ligth' (Luz). / Jesús Marín

La labor de Amanda abarcó unos dos años entre el trabajo previo de documentación y la redacción, mientras que el fotógrafo estuvo prácticamente un año haciendo “miles de fotografías de Cádiz”.

Escrito completamente en inglés y con la idea de traducirlo al español en el futuro, ‘50 caras de Cádiz’ se publicó hace algo más de dos semanas a través de la editorial Q-book.

“Está disponible en todas las librerías de la ciudad”, señala Amanda, quien considera que además de una ayuda para conocer la ciudad y una publicación amena de leer, es un bonito libro para guardar en casa. “Cada texto es independiente, puedes pasar de uno a otro sin necesidad de seguir un orden y las imágenes son preciosas”, apostilla.

Sobre las fotografías, José Luis revela que si tuviera que quedarse con una sería con la que muestra la puerta de La Caleta y que ilustra el primer capítulo, titulado ‘Light’ (Luz). “Yo creo que lo que más llama la atención de la gente, lo que más impresiona de Cádiz, incluso a mí, es su luz”.

Amanda añade que para ella “Cádiz es especial, hay muchas cosas bonitas y espero que los lectores saquen una idea más compleja de por qué es así”. Para ello ha citado a varias voces como cantaores, poetas o autores de Carnaval, para intentar explicar “ese sentimiento”.