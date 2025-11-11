Un jardín para reivindicar el papel de Segunda Aguada en la historia

El barrio de Segunda Aguada vivió este martes un día para recordar. Se inauguró el Jardín de la Historia en la plaza de Santa Ana, un lugar en el que se reivindica el papel de esta zona y de sus habitantes a principios del siglo XIX ante el asedio de las tropas napoleónicas.

El alcalde, Bruno García; la concejala de Participación Ciudadana, Loli Pavón; los portavoces del PSOE, Óscar Torres; y de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz; el presidente de la asociación de vecinos de Segunda Aguada, Antonio Peinado, y su secretario, José Luis Martínez; así como diversas autoridades y vecinos se concentraron para conocer este jardín en el que se recuerda la historia y sus protagonistas más destacados.

Así, se suceden los paneles que rememoran los sucesos más importantes de los que fueron testigos los habitantes de Segunda Aguada y sobre todo el protagonismo de los artilleros voluntarios de extramuros que defendieron la zona ante los ataques franceses.

Por ello, quizá el elemento más destacado de este nuevo espacio es la recreación a partir de una figura en relieve de un soldado que representa a esos 107 soldados, vecinos de extramuros y conocidos como ‘lechuguinos’ y ‘perejiles’, que hicieron frente a las tropas napoléonicas.

Además de esta silueta, el Jardín de la Historia rememora a través de varios carteles los momentos más relevantes de esta etapa y aquellas personas que por un u otro motivo merecen ser recordados.

Uno de ellos recoge la diversidad que existía en los uniformes de la Guarnición de Cádiz entre los años 1810 y 1812. Otro muestra episodios destacados como la epidemia de 1800, la contienda naval de la Bahía o el Cádiz sitiado por los franceses.

También hay un lugar importante para el hospital de la Segunda Aguada, que comenzó a atender pacientes en el año 1793 y que solo en noviembre de ese año ya tenía 623 camas ocupadas debido a la cantidad de tropas y guarniciones que se movían por la Bahía en esa época, en un edificio que tenía 1.100 camas.

Precisamente en relación a este antiguo centro sanitario, el Ayuntamiento de Cádiz ha restaurado la señalética del otro lado de la plaza de Santa Ana.

Más puntos donde pararse en este jardín son los del plano de la cadena entre Puntales y Matagorda, de las baterías de Romano de la Primera y la Segunda Aguada y del itsmo de Cádiz.

La reivindicación a los artilleros voluntarios y su valentía en la defensa de la ciudad está muy presente también con un panel en el que se muestran sus nombres.

Por otra parte, desde la asociación de vecinos han querido poner en valor también el papel de otros personajes que fueron fundamentales para evitar la invasión de la ciudad. Para ello han contado con la colaboración de los historiadores Francisco Javier Martín, Santiago Moreno, Aurelio Rodríguez y José Luis Martínez.

Para todos ellos era indispensable la presencia de Domingo Vidal Abad, reconocido médico y vicedirector del Colegio de Cirugía de Cádiz que falleció en la ciudad durante la epidemia de fiebre amarilla mientras asistía a los enfermos en el hospital de Segunda Aguada; José María de la Cueva y de la Cerda, Conde de Alburquerque, teniente general y diplomatico que organizó la defensa de Cádiz y de la Isla de León; y por último, Ignacio Sala, director de las fortificaciones de Andalucía y que encabezó la construcción del frente de la Puerta de Tierra, de la batería de la Segunda Aguada y del arsenal de la Carraca.