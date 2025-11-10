Este martes se inaugura el Jardín de la Historia en el barrio de Segunda Aguada

El Ayuntamiento de Cádiz en colaboración con la Asociación de Vecinos de Segunda Aguada inaugurará este martes 11 de noviembre a las 13:00 horas el Jardín de la Historia. Se trata de un nuevo espacio que se habilitará en la Plaza de Santa Ana con el objetivo de poner en valor la historia de esta zona de la ciudad y recordar su importancia en episodios históricos como la defensa de la ciudad frente al asedio francés en los primeros años del siglo XIX.

El Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en marcha esta iniciativa, presentada por la entidad vecinal, que permitirá la apertura de este jardín y contará con señalética para dar a conocer diferentes personajes históricos vinculados al barrio y a la ciudad.

Entre ellos, habrá paneles alusivos al médico Domingo Vidal Abad, que atendía a los enfermos de fiebre amarilla en el Hospital Segunda Aguada; al duque de Alburquerque, que organizó la defensa de Cádiz; Ignacio Sala, que dirigió las fortificaciones gaditanas con la construcción de la Batería de la Segunda Aguada, así como de los artilleros voluntarios de extramuros. Además, se ha recreado la figura en relieve de un soldado en referencia a los 107 artilleros voluntarios, vecinos de extramuros, que hicieron frente a las tropas francesas.

También se ha restaurado la señalética del otro lado de la plaza, alusiva al Hospital de Segunda Aguada.