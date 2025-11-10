Conferencia de la doctora Mercedes Calero en la asociación de vecinos Segunda Aguada

La asociación de vecinos Segunda Aguada inicia hoy lunes, 10 de noviembre, un ciclo de conferencias que supone el pistoletazo de salida de las actividades culturales que desarrollará la entidad vecinal hasta finales de año.

La primera de estas charlas correrá a cargo de la doctora Mercedes Calero Ruiz, médico especialista en Análisis Clínicos del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, que impartirá esta tarde a las 19:00 horas en la sede de la entidad, situada en el edificio Hermanas Mirabal, la conferencia 'Mejor prevenir que curar'.

Mercedes es vecina del barrio de Segunda Aguada y licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz. Realizó su formación MIR en el hospital Puerta del Mar, aunque completo su formación en genética en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Realizó su tesis doctoral en la UCA, así como dos másteres oficiales en Reproducción Asistida y en Genética.

Está muy implicada en la formación EIR (Especialista Interno Residente), ya que durante un año fue jefa de estudios del mencionado hospital y actualmente sigue siendo tutora de Análisis Clínicos y colaboradora docente de la UCA en la asignatura de Bioquímica Clínica en el grado de Medicina.

Además , forma parte del comité científico de la Sociedad Científica Nacional de Laboratorio Clínico, SEMEDLAB, del que fue presidenta y es vocal del comité científico de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos, SANAC, que en marzo de 2026 celebrará su congreso en Cádiz.

Actualmente, realiza su labor asistencial en el laboratorio de Análisis Clínicos, tanto en reproducción asistida como en la consulta de genética clínica y esresponsable del sistema informático del laboratorio.