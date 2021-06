El local comercial en venta más caro de Cádiz roza ya el millón de euros

Decir que los locales comerciales que están vacíos en la ciudad no son baratos, ya sea para alquiler como para compra, no es una novedad. Es uno de los problemas eternos que se encuentran los nuevos emprendedores que proyectan abrir una tienda en la capital, o comerciantes ya asentados que capean la crisis con el añadido del alto coste del arrendamiento.

El precio en oro que se paga por el suelo comercial, especialmente en las calles del centro, ha permitido a más de un veterano del sector jubilarse ganando más con lo que ingresa por el alquiler de su antiguo negocio, si es de propiedad, que con lo que ganaba cuando estaba en activo.

La abrupta marcha de las tiendas de Inditex de Columela y Palillero puso en el mercado locales muy amplios, algunos formados por edificios completos. Varios ya están ocupados de nuevo, otros tienen candidatos aunque chocan con el precio del alquiler (pues no se venden) en algunos casos cercanos a los 10.000 euros al mes. De los dos principales inmuebles, ambos en Columela y que en su día fueron ocupados por Zara Mujer y por Massimo Dutti, no ha trascendido el precio que tendrían si se vendiesen y no se arrendasen.

Más allá de estos establecimientos, el mercado inmobiliario oferta hoy una serie de locales de grandes dimensiones, especialmente para los parámetros de esta ciudad, que están puestos exclusivamente a la venta y cuyos precios a primera vista asustan, aunque después de una operación matemática, para ver el coste del metro cuadrado, éste está incluso por debajo de la media de la oferta en las vías más potentes de la ciudad, como la citada calle Columela y Ancha.

Tienen, en todo caso, precios más que llamativos, hasta el punto de rozar alguno el millón de euros de coste.

Es el caso del local que está a la venta en un histórico edificio de Plocia, actualmente en obras para la construcción de viviendas. Son 340 metros cuadrados de superficie, y está a la venta por 850.000 euros según los portales inmobiliarios. Esta vía tiene un destacado carácter hostelero, con algunos restaurantes también de gran amplitud. El coste, sin embargo, podría animar más a la llegada de alguna cadena de supermercados, con mayor capacidad financiera.

Más caro es un local que se vende en el edificio Fenicia, en la calle Algeciras. Son dos plantas con 800 metros cuadrados útiles y un precio de 985.000 euros. Dispone de 7 escaparates. Su ubicación, en la otra punta de la ciudad respecto al casco comercial, anima a un establecimiento especializado o a oficinas, propio de esta zona donde sería complicado cuajar otro tipo de negocio.

La crisis económica provocada por el coronavirus acabó cerrando algunos establecimientos, sobre todos aquellos en los que los inquilinos no podían asumir el elevado precio del alquiler impuesto por la propiedad.

Vacíos por los efectos de la pandemia

Pasó con un local dedicado a hostelería en la calle Nueva. Tras varios meses de obligado cierre sale a la venta por 775.000 euros, con una superficie de 234 metros cuadrados. Si el coste ya parece alto, al mismo se le ha dado un importante mordisco pues, según los portales inmobiliarios, estaba en 875.000 euros.Otro clásico es el local que ocupaba El Siglo en la calle Ancha. Aunque en su día se dividió en dos sigue ofreciendo una superficie más que notable: 276 metros cuadrados. Por el mismo se piden 430.000 euros.

Lo cierto es que quedan superficies comerciales amplias aún en venta. En el tramo final del Paseo Marítimo hay un local de 413 metros que se vende desde hace muchos años con escaso éxito a pesar de su excelente ubicación y que ahora está en 700.000 euros, mientras que en Doctor Herrera Quevedo hay otro con cien metros menos de extensión pero con un coste que le hace estar entre los más caros de la ciudad: 825.000 euros.