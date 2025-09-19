El levante de Cádiz le gana la partida al Imperio Romano

El levante ha llegado a Cádiz en pleno inicio de los eventos relacionados con la celebración de 'Gades Romana'. Un viento que no ayuda a estabilizar algunas de las estructuras que se han instalado en diversas calles y plazas de la ciudad, y dificulta el final de los trabajos en otras, como pasa con el faro romano en la plaza de la Constitución.

Es en la muralla del frente de la Puerta de Tierra donde el viento comienza a hacer sus primeros estragos. La fortaleza del Imperio Romano parece que no está preparada para luchar contra los elementos, como le pasó a la Armada Invencible.

Una de las cuerdas de agarre, sueltas en la entrada a uno de los arcos peatonales de la Puerta de Tierra. / J. A. H.

Esta mañana ya estaba casi volando los grandes gallardetes que reposan sobre el lienzo de la muralla. Incluso una de las cuerdas de agarre al soltarse dificultaba el paso peatonal por uno de los arcos de entrada el casco antiguo.

Debido al fuerte viento, se pospone a mañana sábado la instalación del faro situado frente a la Puerta de Tierra, así como la bandera de Gades Romana que irá en la plaza de Sevilla.