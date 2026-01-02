Laura Sánchez presenta en Cádiz su libro 'Piel de tulipán'
El Centro Cultural Luis Gonzalo de la capital gaditana acogió la puesta de largo de la nueva publicación de la profesora de la Universidad de Harvard
El Centro Cultural Luis Gonzalo de Cádiz ha acogido la presentación del libro 'Piel de Tulipán', de la autora Laura Sánchez, en un encuentro que propuso una mirada profunda y sensible al arte, la palabra y la experiencia vital. Durante el acto, abierto al público, se tuvo la oportunidad de participar en un espacio de conversación y escucha, pensado para hablar de arte desde un lugar sensible y transformador, en sintonía con la filosofía del centro cultural gaditano y con la propia esencia de la obra presentada.
En este encuentro participó la autora Laura Sánchez, una artista internacional, profesora en la Universidad de Harvard y que llegó desde Estados Unidos para compartir su experiencia personal y artística.
El acto contó como moderadora con Belén González, directora del Centro Cultural Luis Gonzalo, licenciada en Bellas Artes, doctora en Ingeniería Industrial y coordinadora de actividades de arteterapia, quien desde el fallecimiento de su padre, el artista e investigador Luis Gonzalo, ha tomado las riendas de su legado artístico y de sus numerosas investigaciones, entre las que destaca de manera especial la arteterapia y ha continuado impulsando esta disciplina como herramienta de transformación social y emocional.
Actualmente, el centro cultural de la avenida de Andalucía de la capital gaditana, desarrolla programas de arteterapia en dos grupos de Cruz Roja, así como en un grupo de niños y niñas de la asociación Tierra de Todos, iniciativas que son posibles gracias al apoyo de la Fundación La Caixa, entidad que apuesta firmemente por proyectos culturales y sociales de este tipo.
La presentación de 'Piel de Tulipán' se enmarcó así en un espacio comprometido con el arte como medio de expresión, sanación y encuentro, reforzando el diálogo entre literatura, creación artística y bienestar emocional.
