El arte sale en defensa de los más vulnerables en Cádiz

Nueva iniciativa del Centro Cultural Luis Gonzalo de Cádiz. Este mismo mes de octubre han comenzado tres talleres de arteterapia, en un proyecto destinado a los colectivos más vulnerables de la ciudad. La Fundación La Caixa, Cruz Roja y Tierra de Todos son las entidades implicadas, junto al propio centro, para ofrecer estos talleres a menores de edad, personas de edad avanzada y a un tercer grupo formado por personas en riesgo o en situación de vulnerabilidad. Un proyecto que durará ocho meses y con el que se hace honor al desaparecido pintor que da nombre a este centro y que solía afirmar con frecuencia: “El arte no cura ni repara, pero restaura la conexión con el alma”.

Los talleres de arteterapia han sido presentados hoy en la propia galería artística por Belén González, directora del centro; Jerónimo Vicente Ruiz, coordinador de Tierra de Todos; Carmen de Lara, presidenta provincial de Cruz Roja, y Sergio Enrique González, en representación de la Fundación La Caixa. Los cuatro han destacado el objetivo de poner al arte, al hecho artístico y creativo, al servicio de los colectivos que más lo pueden necesitar para "mejorar sus vidas" y abrir nuevas perspectivas y horizontes.

Los dos talleres que se hacen para los beneficiarios de Cruz Roja, persona de edad avanzada y otras vulnerables, se realizan en el propio centro Luis Gonzalo, mientras que el destinado a los menores de edad se llevan a cabo directamente en las dependencias de Tierra de Todos, en la plaza Fray Félix. En este último caso, el taller contempla también una visita al propio centro cultural, una futura jornada de puertas abiertas en la que los menores estarán acompañados por sus padres.

Belén González agradeció la implicación de las entidades que colaboran con esta iniciativa que "Cádiz necesita", dijo, y señaló que la arteterapia es "el recurso adecuado" para este proyecto. La directora del centro, hija de Luis Gonzalo, recordó la frase de su padre de que el arte "restaura la conexión con el alma", al tiempo que explicó que los talleres serán impartidos por profesionales que, además, evaluarán periódicamente sus objetivos.

Desde La Caixa, Sergio González consideró que sumarse a esta iniciativa supone "conectar con colectivos vulnerables a partir del arte". Jerónimo Ruiz expresó su confianza en un proyecto que será "un salto de calidad" para Tierra de Todos en su trabajo de refuerzo educativo y de ocio seguro con los menores que atienden en su centro. Carmen de Lara, de Cruz Roja, calificó de "maravilloso" el proyecto y utilizó la metáfora del lienzo en blanco para recordar que hay muchas personas que se enfrentan cada día "al lienzo en blanco de la vida", y que podrán beneficiarse de una iniciativa que les ayudará a tener más herramientas para su día a día.