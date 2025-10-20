'Cenas en buena compañía': cultura, diálogo y solidaridad en el Centro Cultural Luis Gonzalo de Cádiz

En tiempos en los que el ritmo cotidiano deja poco espacio para la conversación y el encuentro personal, el Centro Cultural Artístico y Científico Luis Gonzalo de Cádiz, junto con las docentes y orientadoras Merche Sánchez Trujillano y Mame Gutiérrez, acoge una experiencia diferente: 'Cenas en buena compañía', un proyecto que une cultura, diálogo y compromiso social alrededor de una mesa.

Cada velada contará con la participación de una persona invitada que compartirá su experiencia en torno a un tema de interés cultural, científico o social. Además de ser un espacio de aprendizaje y conversación, el proyecto tiene un marcado carácter solidario, ya que los beneficios de cada cena se destinarán a una causa benéfica elegida por el propio invitado.

La primera cena tuvo lugar el pasado viernes con la participación de Ana Pemán Pérez-Serrano, diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Barcelona. En esta ocasión, los beneficios se destinaron a la Fundación Prodean, que trabaja desde hace años en el desarrollo de proyectos educativos, sanitarios y sociales en distintas comunidades y países en situación de vulnerabilidad.., tanto dentro como fuera de España.

Desde el Centro Cultural Luis Gonzalo se expresan la "satisfacción por acoger y promover iniciativas que unen arte, cultura y solidaridad, reforzando su compromiso con la difusión de valores humanos y la creación de espacios para el encuentro, el aprendizaje y el crecimiento personal".

La segunda convocatoria ya está programada para el próximo 21 de noviembre, consolidando así un ciclo que aspira a crear una red de personas comprometidas con el pensamiento, la cultura y la solidaridad.

'Cenas en buena compañía' se suma al conjunto de actividades que el Centro Cultural Luis Gonzalo desarrolla durante el año —talleres creativos, exposiciones, charlas y experiencias artísticas— con el propósito de impulsar la creatividad, el bienestar y motivar a través de experiencias que enriquecen la vida cultural de la ciudad.

Con esta nueva iniciativa, el Centro Cultural Luis Gonzalo consolida su papel como "referente cultural en la ciudad, un espacio donde confluyen la artesanía, la salud mental y física, la formación artística y el intercambio de ideas, en un entorno inspirador que rinde homenaje al legado de su fundador, Luis Gonzalo, y a su visión del arte como motor de transformación y encuentro".