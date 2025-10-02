Exposición de Ana Isabel Chena en la galería Luis Gonzalo de Cádiz

Imagen de la apertura, este año, de la nueva sede de la galería Luis Gonzalo, que abrió con la actuación de Edu Guerrero.

La Galería Luis Gonzalo de Cádiz inaugura este próximo viernes, 3 de octubre, a las 20,00 horas la exposición 'Ecos de Cádiz', de la artista Ana Isabel Chena Yuste (Renera, Guadalajara, 1961). La muestra permanecerá abierta hasta el 24 de octubre y podrá visitarse en una de las salas de la galería especialmente dedicada para impulsar y dar visibilidad a diferentes artistas, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre el público y las nuevas propuestas creativas que enriquecen la vida cultural de Cádiz.

'Ecos de Cádiz' reúne una selección de obras en las que la autora explora la identidad gaditana a través del paisaje y la memoria. Con un uso expresivo de la espátula y una paleta vibrante, Chena Yuste traslada al lienzo la fuerza del mar, la luz y las calles de Cádiz y Chiclana, generando composiciones donde lo cotidiano se transforma en símbolo y emoción.

La artista ha forjado un lenguaje personal que combina técnicas tradicionales con un enfoque contemporáneo, caracterizado por la intensidad cromática y la energía de la materia pictórica. Sus obras no se limitan a describir un lugar, sino que transmiten la relación íntima entre las personas y el entorno natural y cultural que habitan.

Con esta exposición, la Galería Luis Gonzalo, reconocida por su estilo singular y privilegiada ubicación en el centro de la ciudad, reafirma y sigue apostando su compromiso con la promoción del arte y con la creación de un espacio vivo y abierto a la ciudadanía. La sala que acoge la muestra se consolida como plataforma para el lanzamiento de artistas y como un punto de encuentro que fomenta el diálogo entre la creación contemporánea y el público gaditano.

La exposición 'Ecos de Cádiz' podrá visitarse del 3 al 24 de octubre, en horario de galería.