Exposición de Ana Isabel Chena en la galería Luis Gonzalo de Cádiz
La artista de Guadalajara muestra su visión de la provincia a través de la muestra 'Ecos de Cádiz'
El centro cultural Luis Gonzalo crece en Cádiz
La Galería Luis Gonzalo de Cádiz inaugura este próximo viernes, 3 de octubre, a las 20,00 horas la exposición 'Ecos de Cádiz', de la artista Ana Isabel Chena Yuste (Renera, Guadalajara, 1961). La muestra permanecerá abierta hasta el 24 de octubre y podrá visitarse en una de las salas de la galería especialmente dedicada para impulsar y dar visibilidad a diferentes artistas, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre el público y las nuevas propuestas creativas que enriquecen la vida cultural de Cádiz.
'Ecos de Cádiz' reúne una selección de obras en las que la autora explora la identidad gaditana a través del paisaje y la memoria. Con un uso expresivo de la espátula y una paleta vibrante, Chena Yuste traslada al lienzo la fuerza del mar, la luz y las calles de Cádiz y Chiclana, generando composiciones donde lo cotidiano se transforma en símbolo y emoción.
La artista ha forjado un lenguaje personal que combina técnicas tradicionales con un enfoque contemporáneo, caracterizado por la intensidad cromática y la energía de la materia pictórica. Sus obras no se limitan a describir un lugar, sino que transmiten la relación íntima entre las personas y el entorno natural y cultural que habitan.
Con esta exposición, la Galería Luis Gonzalo, reconocida por su estilo singular y privilegiada ubicación en el centro de la ciudad, reafirma y sigue apostando su compromiso con la promoción del arte y con la creación de un espacio vivo y abierto a la ciudadanía. La sala que acoge la muestra se consolida como plataforma para el lanzamiento de artistas y como un punto de encuentro que fomenta el diálogo entre la creación contemporánea y el público gaditano.
La exposición 'Ecos de Cádiz' podrá visitarse del 3 al 24 de octubre, en horario de galería.
