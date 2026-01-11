Juventud y experiencia en Gold Studio, un nuevo centro de estética y tatuajes de la calle Cánovas del Castillo

El pasado 15 de noviembre abría sus puertas en la calle Cánovas del Castillo de Cádiz Gold Studio, un centro de estética avanzada y tatuajes con dos jóvenes emprendedores al frente: Paula Córdoba y José Gago. En un amplio local de 120 metros cuadrados, estos empresarios han apostado por empezar su aventura en solitario enseñando lo que mejor saben hacer. Paula se encarga de la parte de estética y belleza, mientras que José es quien se dedica a inmortalizar diseños en la piel. Les acompaña Sonia de Andrés, quien está al frente del apartado de uñas.

En este centro son varios los tratamientos que se pueden solicitar. Limpieza facial básica, profunda y con peeling; micropigmentación de labios y cejas; eliminación de grasa con lipolíticos, volumen de labios con ácido hialurónico reticulado, hidratación de labios con volumen, aumento de pómulos con ácido hialurónico reticulado, lipopapada con lipolíticos y micropigmentación con Vitamina C, todo esto con Hyaluron Pen.

También trabajan las pestañas y realizan lifting y volumen ruso, clásico, 2D, 3D y 4D, así como uñas acrílicas, de gel, semipermanentes y relleno. Otros tratamientos que ofrecen son gemas dentales; depilación, laminado y henna de cejas y antiaging, viales y BB glow con Dermapen.

En cuanto a los tatuajes, José es especialista en tatuajes realistas y retratos y lleva una década desarrollando su carrera en varios estudios, incluido varios países europeos como Alemania y Suiza.

El horario de Gold Studio es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, los sábados de 10:00 a 14:00 horas.