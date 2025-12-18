El Laurel reabre este viernes en Cádiz con savia nueva pero manteniendo su esencia

El pasado mes de septiembre cerraba sus puertas El Laurel, el centenario bar ubicado en la calle Obispo Urquinaona de Cádiz. Con una clientela fiel, precios asequibles y una carta basada en la gastronomía tradicional gaditana, parecía que la la ciudad perdía a uno de sus referentes en la hostelería, pero el tiempo de inactividad ha sido finalmente corto. Este viernes, 19 de diciembre, vuelve a reabrir de la mano de dos jóvenes con amplia experiencia en el sector, Rogelio Gallardo y Jorge Sánchez.

Con ganas de emprender su propio negocio, ambos vieron la oportunidad de lanzarse a la aventura empresarial cuando se enteraron de la clausura del local y no dudaron en luchar hasta hacerse con las riendas. El Laurel seguirá siendo El Laurel a pesar de contar con esta savia nueva. "Vamos a mantener la esencia, solo que hemos reducido un poco la carta y hemos incluido conservas, chacinas, de los Hermanos Cárdeno, y montaditos", explica Jorge. Entre esas propuestas también habrá espacio para un guiso, que cambiará cada día, y el pescado fresco. "Tendremos comida casera y productos frescos con latitas de calidad", añade Rogelio.

En principio la plantilla se compondrá de cinco personas, con alguna incorporación más según las necesidades. El local ha sido redecorado con color azul y verde en sus paredes, una barra renovada y ciertos retoques necesarios, en definitiva, sutiles cambios para que todo recuerde a El Laurel de siempre. Las fotos de los primeros dueños del bar, más otras imágenes de Cádiz antiguas, copan las paredes. "El Laurel tiene mucha esencia y mucha historia y para nosotros era importante conservarla y seguir apostando por un bar típico de Cádiz, que se está perdiendo", señala Jorge. El joven hostelero ahonda en esa idea de seguir contando con el favor de los gaditanos y captando clientela local. "Cada vez hay más turismo, pero nos estamos olvidando del público gaditano que sale a la calle y quiere gastarse sus 10 o 15 euros por tapear, no más, como está ahora el tique medio en la calle, que asciende hasta los 20 o 25 euros por persona".

En el interior del local se mantiene el número de mesas, seis, lo mismo que en la terraza de mesas altas situada en la calle Doctor Dacarrete. El horario de apertura será de 13:00 a 16:00 o 16:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas, cerrando los domingos por la noche y los lunes.

El Laurel es un negocio centenario que abrió por primera vez sus puertas en el año 1914 y desde entonces ha permanecido abierto. La familia Ruiz se hizo cargo de esta tradición hostelera durante tres generaciones, siendo aún recordada la figura de Julio Ruiz, quien estuvo más de 40 años al frente del negocio con la compañía inseparable de su mujer, Carmen Rodríguez. Es de los pocos establecimientos que perduran en la capital conservando ese aire a bar de tapas de toda la vida.