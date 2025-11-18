La Junta solo reconoce siete reclamaciones de sus pisos “de alta calidad” que hacen aguas en Cádiz

Algo extraño, muy extraño, debe estar pasando con el correo electrónico de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Cádiz, dependiente de la administración que preside Juan Manuel Moreno. Bonilla. Un portavoz del Gobierno andaluz en la provincia restó ayer importancia a los graves desperfectos que sufren en sus viviendas desde hace más de un año los inquilinos de un edificio de alquiler social “de altas calidades” cuyas llaves entregó el propio presidente de la Junta de Andalucía.

Como publicó este periódico ayer, catorce meses después de que se hiciese la correspondiente foto entregando, los pisos en régimen de alquiler de la promoción Matadero Sur Fase I, situados en la calle Nelson Mandela, a la espalda de la Plaza de Jerez, hacen aguas. Y no en sentido figurado. El agua se cuela por las ventanas de varios pisos de al menos una de sus fachadas y caía a chorros por el hueco de uno de los focos del pasillo de entrada. Las toallas, mantas y palanganas para recoger el agua tienen que estar siempre a mano. El viento sopla desde dentro de los falsos techos hasta levantar las plaquetas en algunos cuartos de baño y entra en las casas hasta por los enchufes. Las puertas de entrada a los pisos no encajan y la cubierta de la azotea carece del mínimo mortero entre losas que la haga impermeable. La lista de desperfectos no para de crecer y la constructora, Coprasa, apenas ha solucionado una mínima parte desde que se entregaron las viviendas. Y desde la delegación territorial y la AVRA ya ni siquiera responden a los correos electrónicos que les envían las portavoces de los inquilinos.

Otra inquilina muestra una filtración en su cuarto de baño. / Jesús Marín

Ayer por la mañana, desde la administración autonómica dijeron a este periódico solo tener constancia de incidencias en tres viviendas y de una en un espacio común, “algo que es muy habitual tras la entrega de promociones privadas o públicas”. Ya por la tarde comunicaron que se habían añadido otras tres, “que ya han sido trasladadas inmediatamente para su reparación. La mayoría es pequeña filtración por ventana, que por su puesto la empresa constructora debe reparar y dejar en perfectas condiciones. Por lo demás no hay más incidencias”.

Sin embargo, la Comunidad de Inquilinos Nelson Mandela asegura que actualmente hay incidencias, algunas más graves que otras, en al menos 17 viviendas, todas comunicadas a la AVRA mediante correo electrónico. Y sostienen que desde que se entregaron los 60 pisos son más de la mitad los vecinos afectados.

Este periódico ha tenido acceso a varias de las copias de los correos enviados a la agencia andaluza comunicando desperfectos y reclamando su reparación. Eso, después de haber presenciado y documentado hasta qué punto entraba el agua a raudales por las ventanas de uno de los pisos durante las fuertes lluvias del pasado fin de semana.

“Es indignante que todavía no le hayan dado una solución de urgencia a esta vecina porque en cuanto lleva otra vez tendrá que volver a echar manos de toallas y mantas para que no se le inunde la casa”, manifestó a este periódico Juana Puyo, portavoz de los inquilinos. “Y ni siquiera contestar a los correos es una falta de respeto inadmisible por parte de una administración pública hacia 60 familias vulnerables y en situación o riesgo de exclusión social que han esperado con mucha ilusión durante años el acceso a una vivienda digna”, añadió la representante vecinal.