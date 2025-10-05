La Junta dice que ya ha hecho una oferta "de garantías" para que la Sail GP siga en Cádiz

La Junta de Andalucía quiere que la Sail GP siga celebrándose en Cádiz. Así lo ha dejado claro este domingo en la capital gaditana el consejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, quien ha adelantado que la Junta ya ha hecho una oferta a la organización de este importante evento internacional para intentar afianzar esta sede.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sanz explicó que en la última de las reuniones mantenidas por la Junta con la organización de la Sail GP se le ha planteado una oferta "de garantías". En concreto, ha explicado que esa propuesta incluía incluso una serie de compromisos "económicos y presupuestarios" que no quiso detallar en profundidad pero que tienen como objetivo que la Sail GP "siga celebrándose en Cádiz, en la provincia gaditana y en Andalucía" en los próximos años.

Esta apuesta "clara, firme y decidida" de la Junta de Andalucía por la Sail GP tiene el respaldo también del Ayuntamiento de Cádiz y de la Diputación Provincial, cuyos máximos responsables, Bruno García y Almudena Martínez, respectivamente, acompañaron a Antonio Sanz en su visita a este evento deportivo deportivo de primer orden que ha vivido este domingo en las aguas de la Bahía gaditana su día grande.

Las tres administraciones públicas no tienen duda de que la celebración de la Sail GP en Cádiz reporta unos beneficios económicos indiscutibles a Cádiz y a la provincia, y quieren que ello se mantenga en las ediciones venideras.