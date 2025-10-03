¿Habrá futuras ediciones de la Sail GP en Cádiz?

En plena antesala del inicio de una nueva edición de la Sail GP en Cádiz, surge la duda respecto al futuro. ¿Seguirá viniendo a Cádiz esta regata considerada la Fórmula 1 del mar? Por ahora, la pregunta seguirá en el aire, ya que el alcalde no ha podido dar una respuesta este viernes.

Ha recordado Bruno García que a día de hoy el Ayuntamiento sigue cumpliendo el acuerdo alcanzado con la organización por el anterior equipo de gobierno, con José María González al frente. Un acuerdo "cerrado en las Bermudas sin ningún tipo de transparencia", ha recordado García, y que ya originó cierta polémica tras la llegada del PP a la Alcaldía por la elevada cuantía económica comprometida.

Precisamente, puede ser la cifra económica la clave para conocer si la Sail GP volverá o no en 2026 (y años posteriores) a Cádiz. Aunque el alcalde ha reconocido que la regata "ha generado un muy buen impacto en la ciudad", que se beneficia ya no solo de la llegada de las tripulaciones de cada catamarán, sino del programa de actividades paralelas que diseñan el Ayuntamiento y la Diputación, principalmente, y que propicia la participación de mucho público y la visita esos días a Cádiz de muchas personas de fuera, con todo lo que eso conlleva.

"Queremos que Cádiz siga vinculada a la Sail GP. Pero la decisión corresponde a otras entidades y a la propia Sail GP", ha afirmado Bruno García, haciendo mención concreta a Diputación y a Junta de Andalucía como administraciones aliadas que serán imprescindibles para la continuidad del puerto gaditano como sede de esta competición náutica que, como ha insistido el alcalde, "es positivo para la ciudad".