La Junta de Andalucía premia a los diez jóvenes más listos y listas de la provincia de Cádiz

Cádiz/Diez jóvenes gaditanos, seis chicos y cuatro chicas, han sido esta mañana galardonados con los Premios Extraordinarios de Bachillerato que otorga la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Su excelente trayectoria académica les ha llevado a poder elegir exactamente la carrera universitaria con la que habían soñado. Y a buen seguro que la culminarán con éxito.

Sus nombres son: Sergio García Montero, del Colegio San Felipe Neri, (Cádiz), mejor expediente académico; Ismael Partido Ruiz, del IES José Cadalso (San Roque); Francisco Javier Romero Macías, del CDP Guadalete (El Puerto); Carmen Tallón Aragón, del CDP Grazalema (El Puerto) ; Silvia Díaz Cornejo, del IES Sancti Petri (San Fernando); Celia Merino Palma, del IES Francisco Pacheco (Sanlúcar); Fernando Rengel moreno, del CDP El Centro Inglés (El Puerto); Irene Granado Neva, del Centro Inglés (El Puerto); Francisco de Borja Lora Goma, del CDP Guadalete (El Puerto) y Miguel José Llamas Cuadrado, del IES Pablo Ruiz Picasso (Chiclana).

Celia Merino Palma se encontraba de formación en Burgos y recogieron el premio sus padres, Isabel Palma y Eduardo Merino.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido este mediodía el acto de entrega de estos premios, en compañía de la delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP, Isabel Paredes, y del concejal de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla. Al acto asistieron otros representantes del Gobierno autonómico en la provincia.

Una de los galardonadas, recibiendo el diploma de su premio. / Miguel Gómez

El secreto: trabajo y constancia

Sergio García Montero hizo de portavoz de todos los premiados y en su nombre pronunció un brillante discurso de agradecimiento. Terminó el bachillerato con un diez de nota media y va a hacer el doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad Complutense de Madrid. ¿El secreto para conseguir el mejor expediente académico de la provincia? "El trabajo y la constancia, estudiar todos los días en función de cada asignatura y de las circunstancias", responde.

Francisco Javier Romero Macías acabó también con una media de 10 el bachillerato y con un 13,74, la PEvAU ( Prueba de Evaluación y Acceso a la Universidad). Hizo el bachilerato de Ciencias y va a estudiar Ingeniería Industrial en Sevilla. "Desde pequeño me llamó mucho la atención la maquinaria industrial y ese ámbito en general"., confiesa. Para conseguir ese exitazo académico “hay que adquirir constancia, hay que aprender a dedicarle tiempo todos los días, no puedes ir a la aventura con lo que llevas estudiado y esperar sacar una buena nota. Y hay que tener perseverancia a lo largo de todo el año", dice muy seguro.

"Creo que este premio puede ser una buena ayuda para mi futuro, sobre todo para mejorar mi expediente y reforzar mi constancia. Además, para mí es un orgullo. Me veo trabajando en tecnologías emergentes como la impresión 3D y la construcción avanzada, pero la impresión 3D, sobre todo, en una empresa internacional del sector", responde.

Otro de los jóvenes premiados en el acto de entrega de los galardones. / Miguel Gómez

13,85 sobre 14 en la Selectividad

Irene Granado Neva sacó un 13,85 sobre 14 en la Selectividad y en el examen de los premios, un 33,05 sobre 40. "Nos presentamos a una examen de cuatro asignaturas: Filosofía, Inglés, Historia y una optativa, que en mi caso es Matemáticas, cada una valorada en 10 puntos", explica. Va a cursar el doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad de Sevilla. "Desde pequeña siempre me gustaron las ciencias; estuve mirando a ver si me daba la nota y al final ha sido posible", comenta muy contenta. "Lo que más me llama la atención es la investigación en la rama de Física, pero las Matemáticas también tienen ahora mucha relevancia y atractivo, con el tema del big data y el análisis de datos. Ya veré qué es lo que es lo que más me gusta en la carrera, porque la verdad es que en esto llego un poco perdida. A ver con qué me encuentro".

"Yo no me esperaba esto. Me presenté por intentarlo y la verdad es que ha sido una grata sorpresa y refuerzo para reafirmarme en mis capacidades", confiesa Silvia Díaz Cornejo. Sacó un 34,25 en el examen. Hará Matemáticas aquí, en la Universidad de Cádiz. "He conseguido entrar y estoy muy contenta. La nota subió un poco pero he entrado con bastante margen. Siempre me gustaron las Matemáticas. Hace muchos años, en sexto de Primaria tuve un profesor que hizo que tuviese más curiosidad por ellas y ese momento creo que fue crucial", explica con agradecimiento. "No me veo mucho trabajando en educación, me veo más en el ámbito de la empresa, pero la verdad es que todavía no lo tengo muy claro".

Uno de los bachilleres premiados, con su diploma. / Miguel Gómez

"Saben lo que quieren, tienen un proyecto final"

Carmen Aragón Poce, la madre de Carmen Tallón Aragón, recogió el premio en su nombre. Sacó más de un 35 sobre 40 en el examen de los premios. Va a hacer Medicina. "Le da la nota de sobra", dice orgullosa. ¿Cuánto le dedica al estudio? Carmen ríe y responde:. "Esto es como es el niño, que es constante, que sabe lo que quiere, que es tener un proyecto final, con el apoyo de profesores y es que el niño se concience por sí mismo de lo que quiere hacer. Son niños, por lo menos mi hija, lo es, muy cuadriculada, sabe lo que tiene, lo que quiere, y es muy constante y perseverante.

Ismael Partido Ruiz sacó en la Selectividad un 13,91 "y en este examen, no me acuerdo". Sí que recuerda cuando le llegó la invitación a participar en el examen para estos premios. "Tiene que tener una nota media de al menos un 8,75 sobre 10 y en el examen, hay que sacar más de 32 puntos sobre cuarenta, que equivale a más de un 8 sobre 10". Quiere hacer y hará Biotecnología en Granada. "Me gustaría tirar en un principio hacia la investigación y luego, hacia el profesorado. Investigación en el campo del medio ambiente, de la biorremediación, y del cáncer, a ver si pudiera aportar un granito de arena, aunque no creo, pero si no lo intento, no lo sabré".

Sergio García Montero, durante el discurso de agradecimiento colectivo. / Miguel Gómez

Miguel José Llamas Cuadrado también tuvo una media de 10 y en Selectividad sacó un 13,839 sobre 14. Está deseando empezar ya las clases en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Cádiz. "A mí, sinceramente, me gustaría viajar bastante y trabajar en alguna empresa multinacional, ya sea en Alemania o en Estados Unidos", dice ilusionado. "¿El secreto? Aquí no hay ningún secreto: el esfuerzo, todo el mundo lo sabe, lo que pasa que cuesta ponerse; constancia y sacrificarse, dejar de salir, menos móvil, menos de todo para estar las máximas horas posibles estudiando".

"Un auténtico ejemplo de excelencia que obtiene su recompensa"

La delegada del Gobierno transmitió “nuestra más sincera felicitación a los diez alumnos extraordinarios merecedores de estos premios en nuestra provincia”. Además, ha aplaudido que los galardonados sean “un auténtico ejemplo de excelencia, de constancia y de una labor que ahora recibe su recompensa”, añadiendo que “es un placer teneros como parte de la sociedad gaditana, un auténtico orgullo”. Mercedes Colombo se ha dirigido a los diez premiados en la provincia, indicando además que “es el momento de saborear los frutos de un gran esfuerzo, compartido con las familias que os apoyan y el respaldo del equipo docente y de la comunidad educativa en su conjunto”.

Uno más de los diez jóvenes premiados por la Junta de Andalucía. / Miguel Gómez

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional convoca anualmente estos premios como reconocimiento de los méritos académicos adquiridos y acumulados por las alumnas y los alumnos que han obtenido calificaciones excelentes en sus estudios de Bachillerato. A los meritorios resultados de Bachillerato y de la PEvAU, se suma este reconocimiento que supone, conforme a lo que dispongan las universidades públicas de Andalucía, la exención del pago de precios públicos del primer curso de estudios universitarios, así como una dotación económica de 500 euros. Los galardonados tuvieron que ser propuestos por sus centros y participar en esta convocatoria anual obteniendo al menos 8,75 puntos de media en sus calificaciones de Bachillerato. Después tuvieron que realizar una prueba similar a la PEvAU en el mes de junio.