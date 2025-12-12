La Junta de Andalucía apuesta por el INiBiCA, en Cádiz, con un convenio indefinido

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en uno de los laboratorios del INiBICA, junto a una de sus profesionales, el rector de la UCA y el alcalde.

La Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Universidad de Cádiz (UCA) y la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz han renovado el convenio para el desarrollo del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA), un convenio que es por primera vez indefinido, según anunció esta tarde de viernes 12 de diciembre el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Antonio Sanz visitó las instalaciones del INiBICA en la 9ª planta del Hospital Universitario Puerta del Mar y volvió a felicitar a todos sus profesionales por la acreditación como centro de investigación biomédica por el Instituto Carlos III.

“Este nuevo convenio tiene carácter indefinido, de modo que ya no tendremos que renovarlo periódicamente. Esto nos va a permitir seguir dando pasos en materia de investigación en salud y hacerlo desde Cádiz”, subrayó el consejero.

Respecto al plan de estabilización que necesitan con urgencia los investigadores del INiBICA, tal y como recordó su director científico, Manuel Aguilar, Sanz aseguró que el Gobierno andaluz va a “seguir apostando por la investigación, por el conocimiento y por el talento de esta tierra”. Y sobre las características de la sede que tendrá el instituto biomédico en el nuevo Hospital Provincial, en respuesta a pregunta de este periódico, el consejero no quiso avanzar ningún detalle, pero se comprometió a recoger en el plan funcional del nuevo centro sanitario todas las necesidades que requiera.

Antonio Sanz afirmó que “en los últimos cinco años Andalucía ha captado más de 510 millones de euros de fondos para la investigación y la innovación en biomedicina, lo que supone un 48,7% de fondos más que han permitido desarrollar más de 7.000 proyectos y estudios clínicos. Esta gestión no solo nos permite generar conocimiento científico de alto impacto, sino que acerca a nuestros pacientes los tratamientos e innovaciones más avanzados”.

El titular de Sanidad mostró su convencimiento de que “este entorno en el que se produce un intercambio constante y un trasvase directo de conocimiento y resultados entre la universidad, los investigadores y la parte asistencial que representa el SAS es una fórmula de éxito y de mejora constante en el servicio que prestamos a los ciudadanos”.

“No en vano, en el INiBICA se desarrollan 60 proyectos de investigación nacionales e internacionales y 200 ensayos y estudios clínicos; cuenta con 31 grupos de investigación consolidados, ha publicado más de 2.000 artículos y 30 guías de prácticas clínicas; además de contar con 70 patentes y registros de propiedad intelectual”, añadió Sanz.

El sector de la investigación en salud en el Sistema Sanitario Público de Andalucía “es hoy un sector de alto valor, que genera riqueza para nuestra comunidad e impacto positivo en la salud de nuestros ciudadanos”, dijo el consejero.

“Por cada euro invertido en la investigación e innovación atraemos 3,1 euros externos y generamos empleo altamente cualificado, con alrededor de 2.000 profesionales contratados”, aseguró Sanz. “Hablamos de un sector sólido y en crecimiento constante por el que vamos a seguir apostando”, concluyó.

