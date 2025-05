Julián Gades renace en la sede de Cajasol con sus 'Re-tratos'

Julián Gades ha vuelto a renacer en el más amplio sentido de la palabra. Vitalmente, tras superar problemas graves de salud que lo han mantenido ingresado seis meses, y artísticamente, cuando retomó el oficio de la pintura al ritmo de su recuperación ya en casa y en el estudio, hasta lograr inaugurar sus ‘Re-tratos’ en la sede de la Fundación Cajasol.

Una emocionante puesta en escena, la de su exposición, que articula entre los retratos que forman parte importante de su trayectoria profesional, y su serie de ‘Marinas’ que dejó inacabada antes de su ingreso hospitalario. Una propuesta con la que ahonda en el poder del arte como puente entre el creador y el espectador, en las relaciones y vínculos de todo tipo que brindan la contemplación de la obra y la emoción compartida en todas las historias que trae consigo. “Y me refiero con esto a que son muchas las relaciones que se tejen con el cliente, aunque no me gusta llamarlo así, con el que entablas una relación, o con el que viene y te da información de uno de los paisajes que muestro o el que te cuenta una historia personal que ha vivido en uno de estos rincones. El espectador también transmite”, reflexiona, “la verdad que es muy bonito”, cuenta, mientras recorre la primera de las dos salas en la que se exhibe esta exposición comisariada por su amigo, socio y artista Cecilio Chaves.

Una pintura de gran formato que focaliza los ojos de su hija Julia dan la bienvenida al espacio dedicado expresamente a sus retratos, casi todos realizados a lo largo de anteriores etapas de su trayectoria profesional, “pues los ojos hacen referencia a una de las expresiones más importantes del rostro, aparte de hacer un guiño a mi familia con esta obra”, a la que se suman otras recientes en blanco y negro, “pues todavía no me siento capacitado para pintar en color, no estoy al cien por cien, voy poco a poco”. Y así ha ido renaciendo, con la pintura convertida en un agente canalizador de sus momentos vitales, como el de ahora, en el que ha pintado a personajes como Paco de Lucía, al guitarrista Óscar Lagos o a un luthier llamado Fernando, que trabaja para Óscar. Entre otros de amigos, familiares, como los de su tío o su madre; algún personaje conocido como el ilustre gaditano Fernando Quiñones, o la recreación de una escultura del mítico Hércules..., obras en todos los formatos, técnicas y tamaños, incluidos “los resinados, una técnica que utilizo que mantiene mejor el carboncillo y le da un acabado distinto a lo de siempre, como acristalado”.

Su serie de singulares desnudos también se integra en esta parte del recorrido, todos con algún significado para él, por este vínculo del que hablaba al principio, “como el de esta amiga que siempre posaba para mí y ha fallecido”, o “este otro que pinté de una mujer de espaldas que tenía guardado y resulta que está encantando”, explica mientras ahonda en el circuito.

En la segunda sala se exponen sus ‘Marinas’, “que dejé inacabadas” y que forman parte de esa otra faceta de su trayectoria profesional menos explorada, más allá de sus conocidos retratos, desnudos y paisajes urbanos. Destacan entre ellas un paisaje desde la Alameda del Faro de las Puercas o de una derruida arquitectura en el mar “que aunque parece el Balneario del Carmen, era la casetilla que daba luz a la Central Lechera”, o sus series históricas sobre la batalla de Trafalgar como el hundimiento del Santísima Trinidad, entre otras como el retrato de una mujer con este fondo marino de Cádiz. “Un mar que me gusta representar en movimiento, aunque también tengo marinas con el mar en calma, pero me atrae transmitir lo revuelto, porque está vivo”. Un mar que escenifica también su vínculo con Cádiz, con el territorio, el vaivén de la vida, de su vida, de una trayectoria que ahora renace entre sus ‘Re-tratos’ y todos esos vínculos y relaciones que conllevan. “Esto ha sido como volver a nacer, estoy muy agradecido con esta oportunidad y quería aprovechar para agradecer también al equipo de médicos del Puerta del Mar que me han salvado la vida, algunos incluso vinieron a la inauguración, lo cual me emocionó mucho”, expresa.

La muestra ‘Re-tratos’ contará con un catálogo que presentará Cecilio Chaves el 12 de mayo, a las 18.00 horas, tras una master class de Julián en directo.