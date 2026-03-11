El 'Juan Sebastián de Elcano' atraca en Santo Domingo, su tercera parada en América

El buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, está en Santo Domingo, en la que ya es tercera parada del continente americano en el 98 crucero de instrucción. El buque, que acaba de cumplir 99 años,, atracó en el muelle de Punta Torrecilla, donde permanecerá hasta el 15 de marzo.

En estas jornadas se reliazarán distintos actos, como una jura de bandera a bordo y jornadas de puertas abiertas, en una escala que también hizo en el anterior viaje. A su llegada fue recibido por autoridades de la República Dominicada y e fue recibido por autoridades de la República Dominicana y se reindió honores de ordenanza a la embajadora de España, Arribalzaga, consistentes en chifle, salvas de saludo, saludo a la voz, himno nacional y cinco “¡Viva España!”.

El Juan Sebastián de Elcano inició el 10 de enero su viaje partiendo del puerto de Cádiz con su dotación y con 73 guardiamarinas de las promociones 428 de Cuerpo General y 158 de Infantería de Marina a bordo. Tras cruzar el Atlántico a vela y recalar en Puerto España (Trinidad y Tobago) y San Juan (Puerto Rico), tras Santo Domingo el buque continuará por Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica) y Curazao.

Posteriormente, marchará hacia cuatro puertos en Estados Unidos, incluyendo el 4 de julio en Nueva York, donde festejarán los 250 años de la Independencia de EE.UU..

Como recuerdan desde la embajada, el buque desarrolla durante el viaje dos misiones principales: La formación integral de los guardiamarinas (marinera, militar, social y humana) como parte del tercer curso de sus cinco años de instrucción en la Escuela Naval Militar, y apoyar la acción exterior del Estado en aquellos puertos que visita. "Considerado uno de los buques escuela más emblemáticos del mundo, el velero representa una tradición formativa que combina disciplina naval, diplomacia y proyección cultural en cada uno de sus puertos de escala".