El 'Juan Sebastián de Elcano' y su "emblemática" llegada a San Juan de Puerto Rico

El buque escuela de la Armada se acerca a su segundo mes de travesía con su tercera parada: San Juan, de Puerto Rico, donde estará hasta este 5 de marzo. El Juan Sebastián de Elcano se encuentra en el muelle 3 del viejo San Juan, donde fue recibido por la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, en un acto con la embajadora de España en EEUU, Ángeles Moreno Biau, ya que esta escala es la primera en suelo estadounidense de las varias que tendrá este crucero de instrucción.

El buque está en San Juan de Puerto Rico por vigesimoséptima vez, en una llegada al puerto caribeño descrita por su capitán, José María De La Puente Mora-Figueroa, como "emblemática". "Es emblemático para los marinos entrar en San Juan", sostuvo De La Puente Mora-Figueroa a varios medios, informa EFE, poco después de haber adentrado en aguas de Puerto Rico por el norte de la isla, donde hay varias fortificaciones construidas por los españoles.

Casi a su llegada al puerto de San Juan, los tripulantes del buque escuela avistaron a las monjas del Convento de las Siervas de María cargando varias banderas, como es tradición, incluyendo la de España, dándole la bienvenida al barco español.

El buque arrancó su XCVIII Crucero de Instrucción el pasado 10 de enero en Cádiz, su puerto base, atracó cinco días más tarde en Santa Cruz de Tenerife, para entonces realizar un viaje de 29 días para cruzar el Atlántico y llegar a Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, donde llegaron el 16 de febrero, y cinco días después arribaron a la capital puertorriqueña.

El cruce del océano Atlántico, desde Santa Cruz de Tenerife a Trinidad y Tobago, fue a vela, contó De La Puente Mora-Figueroa.

Según dijo, la visita del barco a la isla tiene dos objetivos: contribuir a la acción diplomática de España y a la preparación y formación de los 73 guardamarinas, que son los futuros oficiales de la Armada. Durante estos días participará en distintos actos, como una jura de bandera a bordo.

La nave se mantendrá en San Juan durante cinco días y seguirá su gira en Santo Domingo (República Dominicana), seguido de Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica), Curazao y continuar hacia cuatro puertos en Estados Unidos, incluyendo el 4 de julio en Nueva York, donde festejarán los 250 años de la Independencia de EE.UU.

El comandante del 'Elcano' atiende a los medios en San Juan de Puerto Rico. / EFE/ Thais Llorca

A la salida de la isla, rendirán honores a San Juan "con cañonazos", señaló De La Puente Mora-Figueroa, quien comandará el buque hasta julio de 2027, el año del centenario de su construcción.