José Carlos Gómez Villamandos: "El objetivo del INiBICA es mejorar y salvar la vida de los ciudadanos"

El consejero de Universidad estuvo acompañado por el rector de la UCA, Casimiro Mantell, y el director del INiBICA, Manuel Aguilar.

El consejero de Universidad, Innovación e Investigación, José Carlos Gómez Villamandos, recorrió ayer las instalaciones del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA), ubicadas en la novena planta del hospital Puerta del Mar. La visita se realiza tras la certificación obtenida por parte del Instituto de Salud Carlos III que acredita al INiBICA como Instituto de Investigación Sanitaria.

Gestionado por la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica Cádiz, y con la participación activa de la Universidad de Cádiz, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Sanidad, el INiBICA se ha convertido en el quinto instituto de investigación biomédica andaluz acreditado por el Instituto Carlos III, que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

José Carlos Gómez Villamandos quiso, en primer momento, felicitar “a Manuel Aguilar y a todo el equipo del INiBICA así como a la Universidad de Cádiz y a todo el sistema andaluz de Salud de Cádiz por este reconocimiento. Es un gran logro del que nos tenemos que sentir todos tremendamente orgullosos por esa ciencia abierta, cercana, útil al ciudadano que pretende mejorar su vida y, además, salvarla. Y tiene ese valor añadido tan importante: la investigación biomédica”.

El consejero de Universidad alabó esta parte del trabajo que se realiza en el INiBICA porque “la investigación biomédica va desde la investigación básica para conocer cuáles son los fundamentos de las enfermedades, la patogenia, cómo se desarrolla una enfermedad y poder, de esta forma, atacarla; como también los ensayos clínicos, la investigación traslacional que llega de una forma directa al ciudadano”.

José Carlos Gómez Villamandos cree que con la acreditación del Instituto de Salud Carlos III se da un paso más en un trabajo de 10 años y explicó que “el objetivo al final es dar las mejores oportunidades a los andaluces en el ámbito biosanitario. Además, no debemos olvidar que desde la biomedicina se generan startups y empresas de base tecnológica que permiten empleos de calidad y un avance mucho más rápido de la ciencia”.

También puso el acento en los retos de futuro, que pasan por el refuerzo de su estructura clínica mediante convocatorias de personal y la potenciación de recursos propios para “atraer y retener talento, consolidando el relevo generacional”. Muestra de ellos es el convenio firmado en diciembre entre las consejerías de Sanidad y Universidad, que garantiza el funcionamiento y sostenibilidad del INiBICA a través de un modelo de autofinanciación.

Por su parte, el director del INiBICA, Manuel Aguilar, subrayó que “aunque el INiBICA no tiene un espacio propio, sí gestiona espacios del SAS, hospitales y centros de atención primaria, con una clara vocación provincial; y pivota también sobre la universidad, donde también gestiona espacios. Aúna las dos instituciones”.

En cuanto a la concesión de la acreditación, apuntó que todo el equipo “está muy animado porque somos el trigesimo sexto instituto de investigación biomédica de España y el quinto de Andalucía. Nuestro objetivo fundamental es mantener esa acreditación”.

Por último, Manuel Aguilar recordó que “el INiBICA pretende no solo ser un instituto de investigación que traslade a la asistencia sanitaria las mejoras que investiga, descubre o innova, si no que supondría un beneficio social e industrial añadido muy importante. Colabora en la creación de puestos de trabajo, sobre todo empleos de calidad y estables. Tenemos muchos objetivos y tenemos que estar implicados todos. El INiBICA es un proyecto de todos”, concluyó.

Los número del INiBICA

Inaugurado en el año 2016, el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz tiene actualmente activos más de 60 proyectos nacionales e internacionales y 200 ensayos y estudios clínicos en diversos campos relacionados con la salud que llevan a cabo sus grupos de investigación: 31 grupos de investigación consolidados; 15 emergentes y 15 asociados. En estos últimos cinco años se han publicado más de 2.000 artículos y 30 guías de prácticas clínicas y se han solicitado más de 70 patentes y registros de propiedad intelectual.