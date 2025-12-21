Isabel Benavente, Vicerrectora de Ciencias de la Salud de la UCA: “El trabajo del INiBICA está muy vinculado al día a día de las personas”

El Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA), gestionado por la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica Cádiz, y en el que participan activamente la Universidad de Cádiz, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Sanidad, acaba de ser acreditado por el Instituto de Salud Carlos III como Instituto de Investigación Sanitaria. Este sello de excelencia acredita la calidad científica, la solidez de su gobernanza y su impacto directo en la salud de la sociedad y supone un impulso estratégico para la investigación sanitaria que se desarrolla en la provincia de Cádiz.

Hablamos con Isabel Benavente, vicerrectora de Ciencias de la Salud y Bienestar, sobre el papel que juega la UCA en este organismo, la repercusión de este reconocimiento para la Universidad de Cádiz y la importancia y el desarrollo de la investigación científica y biomédica en la institución académica.

Pregunta.–¿Qué supone para la Universidad de Cádiz la acreditación del Instituto de Salud Carlos III al INiBICA como Instituto de Investigación Sanitaria?

Respuesta.–Supone un hito muy importante para la Universidad de Cádiz y para toda la provincia. Es el reconocimiento oficial de que la investigación biomédica que se desarrolla aquí alcanza los más altos estándares de calidad y excelencia a nivel nacional.

R.Para la Universidad de Cádiz, refuerza nuestro papel como universidad comprometida con la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento. Y para Cádiz significa que contamos con un instituto capaz de atraer talento, financiación y proyectos de gran impacto, situándonos en el mapa de la investigación sanitaria de referencia en España.

P.–¿Tiene la sensación de que la ciudadanía no conoce suficientemente la importancia de la labor del INiBICA? ¿Podría explicarnos a qué se dedica y cuáles son sus funciones?

R.–Es comprensible que, para la ciudadanía, la labor de un instituto de investigación pueda parecer algo lejano. Sin embargo, el trabajo del INiBICA está muy vinculado al día a día de las personas.

R.El INiBICA integra a profesionales sanitarios e investigadores que trabajan de forma coordinada para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Su función principal es generar conocimiento científico que pueda aplicarse directamente en los hospitales y centros de salud, acortando el tiempo entre la investigación y el beneficio para el paciente. En definitiva, su objetivo es mejorar la salud de la población.

P.–¿Qué papel juegan las facultades de Ciencias de la Salud y su alumnado en el INiBICA?

R.–Las facultades de Ciencias de la Salud son una pieza clave del INiBICA. En la UCA contamos con la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería y Fisioterapia —de Cádiz y con sede en Jerez—, la Facultad de Enfermería de Algeciras y el Máster en Psicología General Sanitaria.

R.Para el estudiantado, el INiBICA ofrece una oportunidad única de formarse en un entorno donde la docencia, la investigación y la práctica clínica están estrechamente conectadas. Muchos estudiantes participan en proyectos de investigación, trabajos fin de grado, de máster o tesis doctorales, lo que les permite adquirir una formación de alto nivel y un contacto directo con la investigación desde etapas tempranas.

P.–¿Tienen los resultados de las investigaciones desarrolladas en el INiBICA impacto real en la salud y en el día a día de la ciudadanía?

R.–Sí, y ese es uno de los grandes valores del Instituto. La investigación que se realiza en el INiBICA tiene una clara orientación a la aplicación clínica. Esto se traduce en diagnósticos más precoces, tratamientos más personalizados, acceso a ensayos clínicos innovadores y una mejor atención a enfermedades crónicas y complejas que afectan directamente a nuestra población.

R.El impacto no es solo científico, sino también social: una sanidad más eficaz, basada en la evidencia y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía.

P.–¿Cuáles son los siguientes retos que se plantea el INiBICA tras esta acreditación?

R.–El principal reto es consolidar esta acreditación y seguir creciendo en excelencia científica. Eso implica atraer y retener talento investigador, aumentar la captación de financiación competitiva y reforzar la proyección internacional del Instituto.

R.Al mismo tiempo queremos potenciar líneas de investigación con un carácter claramente diferenciador, como la relacionada con la salud y los recursos marinos, un ámbito en el que Cádiz tiene una posición única. En este contexto, y desde la UCA como universidad coordinadora de la alianza europea SEA-EU, estamos liderando la creación de SEA-EU Health, una iniciativa que impulsará la colaboración y la movilidad internacional en Ciencias de la Salud, proyectando la investigación biomédica de Cádiz a nivel europeo.

P.–¿Qué otros pasos está dando la Universidad de Cádiz para convertirse en un referente en innovación científica y biomédica?

R.–La Universidad de Cádiz tiene la salud como una de sus líneas estratégicas prioritarias. No es algo nuevo: forma parte de nuestra identidad, ligada históricamente a la medicina y a las profesiones sanitarias, pero que necesitaba reforzarse y estructurarse de forma más sólida. En ese sentido, el INiBICA ha sido una pieza clave para consolidar y visibilizar esa apuesta.

R.Uno de los ejes fundamentales en los que estamos trabajando es el acercamiento real entre la universidad y el sistema sanitario, promoviendo una mayor vinculación de profesionales sanitarios a la docencia universitaria como profesores vinculados. Esto permite integrar la experiencia clínica diaria en la formación de los futuros profesionales y, al mismo tiempo, facilita que los profesionales asistenciales desarrollen su carrera académica e investigadora.

R.Además, esta estrategia refuerza el papel de la UCA como universidad pública comprometida con su entorno, contribuyendo a que el sistema sanitario de la provincia avance hacia niveles de excelencia, innovación y liderazgo en áreas complejas de la investigación biomédica.

P.–La Universidad de Cádiz también ha conseguido la certificación internacional Healthy Campus. ¿Qué reconoce este distintivo?

R.–El Healthy Campus es una acreditación internacional impulsada por la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU). Su enfoque fue claramente visionario, ya que va más allá del fomento del deporte e incorpora una visión integral de la salud y el bienestar dentro del entorno universitario.

R.Este distintivo reconoce a las universidades que desarrollan políticas activas en promoción de la salud física, mental y social, prevención de enfermedades, apoyo frente a conductas de riesgo y creación de entornos universitarios saludables y sostenibles. Para la Universidad de Cádiz supone un aval internacional a una forma de entender la universidad centrada en las personas y en su bienestar.

P.–El programa UCA Saludable, impulsado desde su Vicerrectorado, tendrá mucho que ver en este reconocimiento. ¿Qué acciones desarrolla y qué objetivos persigue?

R.–UCA Saludable es la herramienta con la que llevamos ese compromiso al día a día del campus. A través de este programa se promueven acciones relacionadas con la actividad física, la alimentación equilibrada, la salud sexual, la prevención de hábitos nocivos y, de manera muy especial, el bienestar emocional y la salud mental.

R.Es un programa transversal, en el que participan distintos servicios y vicerrectorados y que fomenta la implicación del estudiantado, del personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios. El objetivo es claro: crear una cultura universitaria en la que cuidarse sea algo natural y consolidar una comunidad universitaria más sana, activa y comprometida.