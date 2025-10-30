Jornada multidisciplinar en el hospital Puerta del Mar de Cádiz por el Día Mundial de Ictus

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz se ha convertido esta semana en punto de encuentro de profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores con motivo del Día Mundial del Ictus, con una jornada que busca poner el foco sobre la recuperación integral y la prevención de esta patología.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha sido la encargada de inaugurar esta cita, que se celebró el miércoles 29 de octubre, junto al gerente del Complejo Hospitalario Puerta del Mar-San Carlos, José Luis Guijarro; su director médico, Miguel Moya; Benito Galeano, especialista en Neurología y responsable de la Unidad de Ictus del centro, y Raúl Espinosa, jefe en funciones del Servicio de Neurología y Neurofisiología del hospital gaditano, y recientemente nombrado presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología (SAN).

La jornada contó con diferentes ponencias, la primera de las cuales ha estado a cargo de la neuropsicóloga Macarena González, que abordó los aspectos emocionales y cognitivos de la recuperación en la ponencia ‘Vivir después del ictus: cómo superar miedos y recuperar confianza’. Le siguió el graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Guillermo Molina, con la ponencia ‘Moverse es vida: deporte y actividad física tras un ictus’, en la que se puso de relieve el papel del ejercicio físico como herramienta fundamental para mejorar la movilidad, la autonomía y el bienestar general de los pacientes.

Por su parte, la dietista del Hospital Puerta del Mar, María González, explicó en ‘Comer bien para cuidarse mejor: la dieta que protege tu cerebro’, cómo una alimentación equilibrada puede contribuir de manera decisiva tanto a la recuperación como a la prevención de nuevos accidentes cerebrovasculares.

La jornada también contó con la participación de Miguel Ángel Sánchez, director del centro Adacca (Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cádiz), con su ponencia ‘Unidos somos más fuertes: asociaciones y apoyo mutuo tras el ictus’, una intervención que resalta el valor del acompañamiento, la ayuda mutua y el papel de las asociaciones de pacientes.

Por último, Benito Galeano cerró el encuentro con la conferencia ‘¿Puede repetirse un ictus?: claves para prevenirlo con éxito’, en la que ofreció recomendaciones para reducir el riesgo de volver a sufrir un episodio similar.