Joan Álvarez, exdirector del South Series de Cádiz: "Ha sido maravilloso entrar en el Teatro Falla, era algo que necesitábamos"

"Os prometo que no he tenido nada que ver con la muerte de Robert Redford". Joan Álvarez, exdirector del South International Series Festival cuya tercera edición está a punto de expirar, encaja la carga de gafe con ingenio y elegancia. No en vano, en las dos ediciones comandadas por el valenciano la tragedia, de forma más cercana o más lejana, han rondado la cita que se celebra en Cádiz, la ciudad, y el festival, que también ha servido de escenario para presentar el último proyecto en el que este inquieto gestor cultural está embarcado, el Círculo de Profesionales de las Series Españolas. Una red colaborativa, que organizará los futuros Premios Anillos de Oro, cuya presentación tuvo lugar minutos después de que trascendiera la notica del fallecimiento de la estrella de cine y Joan Álvarez se apresuró a nombrar al elefante en la habitación.

Bromas aparte, y detalles de la ilusionante propuesta de la que es embajador el exdirector del festival y que ya se contaron este martes en esta cabecera, Joan Álvarez también se tomó unos minutos para explicar a este periódico sus sensaciones con respecto a una cita que este año vive desde el otro lado de la barrera, ya que la dirección este año la asume Carles Montiel, con quien ha trabajado el exdirector en sus ediciones al mando. "Muy bien, muy bien. El festival este año está muy bien y ha sido maravilloso que haya entrado en el Teatro Falla, era algo que necesitábamos", aduce.

De hecho, Álvarez no se quiso perder esa jornada inaugural del South Series en el coliseo de la plaza Fragela el pasado viernes aunque reconoce que ya el domingo tuyo que salir de Cádiz para acudir a un compromiso que lo retuvo hasta este martes en lejos del festival- "Me ha dado mucha envidia no poder estar todo lo que hubiera querido, pero ha estado muy bien lo que he podido disfrutar. También se ve todo diferente desde el otro lado de la barrera, sin ninguna duda se disfruta de otra manera", reconoce.

Con todo, el valenciano deja muy claro que su implicación en la dirección del festival "es una etapa cerrada". "Yo he puesto en marcha muchos proyectos a lo largo de mi vida, y la verdad que eso es lo que más me gusta, esos comienzos, ponerlos en pie, y luego ya que naveguen sin mí", asevera el gestor que tiene en su haber la dirección general de la Academia de Cine, la del Instituto Cervantes de Estocolmo y de Casablanca, y la de la Fundación para la Investigación del Audiovisual, entre otros cometidos.

El último, formar parte del comité promotor del Círculo de Profesionales de las Series Españolas que ampara, precisamente, Womack Group, la compañía que también confió en él para poner en pie el South International Series Festival en sus dos primeras ediciones. "Sí, es muy ilusionante tanto ser, de alguna forma, embajador del Círculo junto a Carmen Fernández Villalba, Carlos Rosado y Fidela Navarro, como esos Premios Anillos de Oro que vienen con este proyecto y que estoy seguro que han venido para quedarse. De hecho, estoy seguro que dentro de muchos años, los que estamos aquí hoy recordaremos de una manera muy especial este día en Cádiz, el día en el que se presentaron estos galardones", desea.