Javier Cabeza de Vaca, elegido nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz acogió, en la mañana del pasado jueves, el acto de toma de posesión del nuevo Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas. La sesión, de carácter institucional, sirvió para formalizar la renovación de los órganos de gobierno del Consejo tras la marcha del antiguo presidente, Francisco Tato.

Durante el acto han tomado posesión de sus cargos los nuevos responsables del Consejo: Javier Cabeza de Vaca, decano del Colegio de Economistas de Cádiz, como presidente; Manuel Méndez, decano de Málaga, como vicepresidente; Sergio Berros, decano de Jaén, como secretario; y Ana Moreno, decana de Almería, como tesorera.

La propuesta de nombramiento de Javier Cabeza de Vaca, que hasta la fecha ejercía como vicepresidente del Consejo, fue aprobada por unanimidad por los decanos de los ocho colegios provinciales andaluces. Sustituye en la presidencia a Francisco Tato, decano de Sevilla, recientemente nombrado vicepresidente del Consejo General de Economistas de España. Tato ha estado presente en la toma de posesión de Cabeza de Vaca, al que ha felicitado por el nombramiento.

El Consejo Andaluz quiere agradecer al Ayuntamiento de Cádiz la acogida de este importante acto colegial en su sede institucional y las facilidades prestadas para su desarrollo. Al término de la sesión, los miembros del Pleno fueron recibidos por el alcalde de la ciudad, Bruno García.

El Consejo Andaluz de Colegios de Economistas representa a más de 6.000 profesionales en la comunidad autónoma y fue creado por el Decreto 63/2020, de 29 de abril, con el objetivo de coordinar la acción colegial a nivel autonómico, fomentar la mejora continua de la profesión y representar institucionalmente a los economistas andaluces.