Jardineros de Cádiz rechazan la reducción a la mitad de días del 'protocolo de la vergüenza' contra personas sin hogar

El Ayuntamiento de Cádiz ha ordenado a la UTE Infraestructura Verde Cádiz, adjudicataria del mantenimiento de los jardines públicos, que la limpieza de zonas donde hay refugiadas personas sin hogar se haga solo tres días alternos cada semana y no seis, tal y como se viene haciendo hasta ahora. Así lo ha puesto de manifiesto el Comité de Empresa, que advierte de que "lo que es inhumano un día, lo es también al día siguiente" y rechaza la medida por insuficiente, insistiendo en su absoluta eliminación.

"Con fecha de ayer martes, día 24 de febrero, los responsables de la empresa UTE Infraestructura Verde Cádiz (adjudicataria del servicio de mantenimiento y limpieza de los jardines públicos de la ciudad) recibieron orden del Ayuntamiento de Cádiz de modificar la periodicidad de ejecución del protocolo de desalojo y retirada de objetos a las personas sin hogar, que, en lugar de ejecutarse todos los días de martes a domingo, pasará a llevarse a cabo los martes, jueves y sábados de cada semana, es decir, la mitad de veces o de días que hasta la fecha", dice el Comité de Empresa en su comunicado.

"El cambio (obviamente insuficiente) presenta, no obstante, una destacada novedad por lo que en sí mismo denota, ya que, si hasta la fecha el ayuntamiento ha llegado a decir ante los medios que desconocía tal protocolo e, incluso, negado abiertamente su veracidad, esta nueva orden deja totalmente claro que el consistorio es pleno conocedor de la existencia y ejecución del protocolo denunciado, ya que la modificación consciente de algo requiere inexorablemente su previo conocimiento y, en el caso concreto de cualquier actuación en materia de servicios públicos, el reconocimiento expreso de la competencia y responsabilidad plena sobre la práctica específica que se ordena modificar".

"Pero, a la par de esa vertiente clarificadora, la decisión municipal de reducir en un 50% las operaciones de desalojo de las personas sin hogar de las zonas verdes resulta, como es obvio, claramente insuficiente y hasta totalmente incongruente, ya que, como apuntamos en el encabezamiento, lo que es inhumano un día lo es también el siguiente. Quitarles a las personas sin hogar todos sus medios de vida un día, pero no hacerlo el siguiente y sí volver a hacerlo el posterior no palía en ninguna medida la gravedad de lo actuado, ya que, al final, toda operación que conlleve despojarles de algo tan básico como una manta, un saco de dormir o unos simples cartones, además de un ilegal expolio de sus pertenencias, es también una forma indirecta (o directa, según se mire) de propiciar el incremento de los ya importantes riesgos de morbilidad y mortalidad de estos ciudadanos/as".

"El problema reside en su carácter contrario a los derechos humanos"

"Y es que el problema del protocolo de desalojo de las personas sin hogar de las zonas verdes de la ciudad (y esto es lo que no llega a entender el PP) no reside en su intensidad, en su asiduidad, ni, en definitiva, en sus aspectos meramente cuantitativos (es decir, en el número de veces que se ejecuta), sino en su esencial inhumanidad y en su carácter totalmente contrario a los derechos humanos más básicos de las personas sin hogar, a quienes de forma sistemática se les desaloja de sus ubicaciones y se les retira todos los medios personales de subsistencia con que cuentan para malvivir a diario en la calle".

"Por eso la solución al drama de los desalojos de las personas sin hogar de las zonas verdes de nuestra ciudad no puede pasar nunca por la mera reducción de su intensidad ejecutiva, sino que es preciso su absoluta y plena eliminación. Por tal motivo, desde el Comité de Empresa de UTE Infraestructura Verde Cádiz exigimos a nuestra empresa y al propio Ayuntamiento de Cádiz:

En primer lugar, la inmediata y plena anulación del protocolo de desalojo de las personas sin hogar de los jardines y zonas verdes de la ciudad por su carácter ilegal e inhumano.

En segundo lugar, reclamamos que se pongan en marcha de forma urgente todas aquellas medidas que desde las organizaciones de derechos humanos de nuestra ciudad se vienen exigiendo para paliar en todo lo posible la situación de las personas sin hogar, como son el garantizar un techo digno y comida las 24 horas del día y la creación de equipos específicos de ayuda y atención directa a este colectivo.

Y, en tercer lugar, que se deje de sancionar a aquellos trabajadores/as que rechacen participar en las tareas de desalojo de las personas sin hogar (aún hay un trabajador sancionado), porque rechazar órdenes de trabajo contrarías a los derechos humanos de las personas nunca puede ser una falta disciplinaria".