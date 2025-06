IU Cádiz recuerda que los proyectos de vivienda pública de Bruno García son "herencia" del anterior mandato

Cádiz/IU Cádiz ciudad ha puesto el foco en "la nula ambición" del Partido Popular en materia de vivienda pública, a raíz precisamente de los anuncios municipales ante el Decreto andaluz que traslada –"casi dos años después"– lo establecido en la Ley Estatal de Vivienda para permitir el desarrollo de viviendas públicas sociales en suelos dotacionales.

Más allá de "la tardanza del PP de Moreno Bonilla" en permitir el desarrollo de viviendas públicas en suelo dotacional, para la formación de izquierdas, esto "no puede servir de excusas" para un alcalde, Bruno García, que "en dos años de mandato no ha tomado ni una sola decisión política para promover o impulsar vivienda pública ya que todos los proyectos que anuncia son ‘la buena herencia’ que recibió de la anterior gestión en Procasa", defienden.

En ese sentido, la formación señala que son 153 las viviendas públicas sociales en régimen de alquiler las que Bruno García "tiene sobre la mesa en ejecución y con financiación". Exactamente, se refieren a las 28 viviendas en alquiler general para jóvenes en Marqués de Coprani 2, 11 alojamientos transitorios de la calle Setenil de las Bodegas, 19 viviendas en alquiler social y cuatro para realojo en el número 20 de la calle García de Sola, 16 viviendas en alquiler social en C/ Santiago 11, 53 viviendas en alquiler social en Marconi (antiguos depósitos de tabaco), 9 viviendas en alquiler social en C/ Pericón de Cádiz 3-5, 8 viviendas de alquiler social en C/ Sagasta 77-79 y 9 viviendas de alquiler social en C/ Calderón de la Barca 19 .

Muchos de estos proyectos stán finalizados o próximos a su finalización, como es el caso de Setenil de las Bodegas o Santiago 11; en ejecución, como García de Sola 20, Marques de Cropani 2 o Marconi; pero, sin embargo, advierten "hay tres que aún no se han iniciado como es el caso de Pericón 3-5, Sagasta 77-79 y Calderón de la Barca 19". En ese sentido, desde la formación política advierten que "el atraso en su inicio puede conllevar la pérdida de casi un millón y medio de euros, por lo que la dejadez de Bruno García puede cobrarse la pérdida de otra subvención millonaria".

Por último, desde IU Cádiz ciudad reclaman que Bruno García "se ponga las pilas", recupere "la vocación social que la empresa pública de vivienda tuvo en los mandatos anteriores" y "deje la política de alfombra roja a los promotores inmobiliarios".

En ese sentido, la propia formación quiere "adelantar la tarea a la empresa" planteando ideas como que, además de los suelos dotacionales, "desde hace tiempo se pueden plantear nuevos proyectos de vivienda pública en suelos públicos como el de Avenida de Portugal esquina con Avenida Sanidad Pública o en García de Sola 22, garantizando así que estos suelos públicos de carácter residencial se destinen al alquiler o a los alojamientos transitorios, y no a la especulación".