IU hace balance de la Semana de la Movilidad en Cádiz: "confirma los pasos atrás de la política negacionista del PP"

Izquierda Unida ha hecho balance de la Semana de la Movilidad organizada por el Ayuntamiento de Cádiz. Una programación que supone, para este partido, "la confirmación de los pasos atrás dados por el Partido Popular en lo que a movilidad sostenible se refiere". De hecho, considera que el programa "es un paripé para cubrir expediente, ya que en lo concreto, los pasos atrás en este asunto se viene sucediendo constantemente desde que Bruno García tomó la Alcaldía".

Ha lamentado IU que actualmente "no hay proyecto ni iniciativa que parta del cuño de este equipo de gobierno, que en dos años no ha sido capaz de plantear ni una sola idea o proyecto que avance en la estrategia iniciada hace ya diez años, y en la propia filosofía del Plan de Movilidad Urbana Sostenible". De hecho, consideran que se ha dado todo lo contrario: "estos dos años de mandato se han dedicado precisamente a ir deshaciendo por dejación a la par que incompetencia, gran parte de los proyectos que se iniciaron y que se ejecutaron durante el anterior mandato".

Entre otras cuestiones, menciona IU el rechazo a la subvención europea que iba a permitir implantar el sistema de alquiler público de bicicletas, que no se haya planteado en estos años la ampliación de ningún carril "y lo que es peor, han abandonado cualquier mantenimiento a la red de carriles bici, dejando a su suerte a quienes día tras día lo usan para desplazarse por la ciudad". También citan "el colapso" del transporte público, con un empeoramiento del servicio y con un proyecto y una subvención europea "abandonados para mejorar la accesibilidad en las paradas de la Avenida principal". Y lo mismo entienden que ocurre con la implantación de zonas de estacionamiento regulado, "en las que están obviando el incremento paralelo de las plazas de personas de movilidad reducida que recoge la propia ordenanza reguladora".

En el listado de IU aparecen también los retrasos en el proyecto de peatonalización de la Avenida de Portugal y de la Zona de Bajas Emisiones, "seña de identidad de un Partido Popular que demuestra con esta forma de actuar que la movilidad de los vecinos y vecinas le sobra".

De hecho, al hilo de este último proyecto considera IU que el alcalde "debe de centrarse y elevar a Pleno cuanto antes la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones y garantizar su puesta en funcionamiento antes del 31 de diciembre, ya que el atraso ya sin justificación alguna en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones puede provocar que el Ayuntamiento pierda la subvención anual al transporte urbano, lo cual supondría un quebranto en las arcas municipales de casi un millón de euros al año, achacable sólo a la dejadez de un equipo de gobierno que ni está en clave de movilidad sostenible, y parece que ni se le espera".