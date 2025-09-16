Agadi denuncia "agravio comparativo" en los estacionamientos regulados de Cádiz para las personas con movilidad reducida

La Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (AGADI) ha mostrado su preocupación por la situación a la que se enfrentan los vecinos con movilidad reducida de la ciudad en las zonas de estacionamiento verde y naranja.

Según la entidad, los usuarios de silla de ruedas se ven obligados a aparcar exclusivamente en plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR), ya que son las únicas que cuentan con las dimensiones y rebajes adecuados para garantizar su seguridad y accesibilidad. Sin embargo, dichas plazas son de libre acceso para cualquier vehículo con tarjeta PMR, sea residente o no.

“Se está produciendo un agravio comparativo”, denuncian desde AGADI. “Nuestros socios pagan por una tarjeta de residente pero, en la práctica, no pueden utilizar las plazas generales de su propio barrio. Mientras tanto, las plazas reservadas para PMR no solo carecen de exclusividad para residentes —a diferencia del resto—, sino que además no han aumentado en número y soportan cada vez mayor presión. Lo que está provocando un incremento de las ocupaciones indebidas por vehículos sin tarjeta, con tarjetas caducadas o de dudosa procedencia”.

Por ello, ante esta situación AGADI solicita al Ayuntamiento de Cádiz la creación de plazas PMR exclusivas para residentes que garanticen a las personas usuarias de sillas de ruedas el mismo derecho al estacionamiento que al resto de vecinos. También piden el refuerzo de la vigilancia y el control sobre el uso indebido de las plazas PMR, el aumento del número de plazas reservadas para PMR en los barrios con mayor presión de estacionamiento, asegurando al menos el cumplimiento de la normativa vigente (una plaza PMR por cada 40) y la revisión y adecuación a la normativa de las dimensiones de las plazas reservadas PMR porque muchas de ellas aún siguen sin ser practicables para las personas usuarias de sillas de ruedas.

La asociación recuerda que el derecho a la movilidad segura e igualitaria está recogido en la normativa vigente y que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de asegurar la plena accesibilidad en el espacio urbano.

En este sentido, AGADI subraya que su reivindicación cobra aún más sentido al enmarcarse en la Semana Europea de la Movilidad, en la que AGADI participará con varias iniciativas que buscan concienciar sobre la importancia de la accesibilidad y la eliminación de barreras. El jueves 18 de septiembre instalará una mesa informativa en la Plaza de la Catedral, donde desarrollará actividades de sensibilización, y el lunes 22 llevará a cabo su tradicional propuesta en la que invita a responsables políticos y a la ciudadanía a experimentar, desde una silla de ruedas, un recorrido por distintos barrios de la ciudad.