Guerra de firmas por el aparcamiento en Cádiz

Aparcamiento regulado es igual a Cádiz para los gaditanos. Así argumenta José Carlos Monje su petición en Change.org para que se mantenga e incluso amplíe el aparcamiento para residentes en la capital gaditana.

Si hace unos días era Sara Ayarza la impulsora de una campaña en esta plataforma para eliminar las zonas verde y naranja, ahora le toca el turno a José Carlos, convirtiendo este tema en una guerra de firmas en la que se compite por tener más apoyos.

La petición de la defensora de acabar con el estacionamiento regulado llevaba hasta ayer martes casi 700 firmas de adhesión a su causa, mientras que la nueva propuesta en seis horas apenas había tenido repercusión.

En esta batalla por liberar plazas de aparcamiento o reservarlas para los vecinos de Cádiz, José Carlos Monje tiene un arsenal de razones. Según él, “gracias a las zonas verdes y naranjas, quienes vivimos aquí podemos aparcar cerca de nuestras casas, los comercios reciben más clientes y se evita que las calles se saturen con coches aparcados todo el día”.

Por ello, cree que suprimir este sistema supondría dar un paso atrás porque conllevaría la aparición de “más coches buscando aparcamiento durante horas; más contaminación y ruido; menos plazas para los vecinos; y mayor desorden vial y dobles filas”.

En su petición en Change.org, José Carlos Monje defiende una propuesta, que califica como “constructiva” y en la que en vez de anular el estacionamiento regulado, pide al Ayuntamiento “revisar tarifas para trabajadores con empleo en Cádiz; aumentar plazas verdes para residentes; crear más aparcamientos disuasorios gratuitos en entradas de la ciudad con lanzaderas; y mejorar la comunicación ciudadana sobre las ventajas y funcionamiento del sistema”.

En esta contienda, José Carlos quema su último cartucho afirmando que la ciudad “necesita un aparcamiento regulado que funcione para todos, pero sobre todo para quienes vivimos aquí. El aparcamiento regulado no es un lujo, es una necesidad”, concluye.